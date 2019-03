agi

(Di sabato 23 marzo 2019) "Seicentoregionali e un investimento economico di 6 miliardi di euro sono i numeri importanti per il rilancio del trasporto ferroviario pendolare in tutta": lo ha sottolineato Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato di FSne, presentando in stazione centrale a Bologna ipere Popinda Hitachi e Alstom, presentati per la prima volta nello loro composizione completa.Entro cinque anni, verrà cosi'effettuato il rinnovo dell'80% della flotta: una maxi fornitura che, per numero die valore economico, non ha precedenti in, e che mettendo sul piatto più confort, migliori standard e performance - promettono di rivoluzionare la vita di chi utilizza il treno ogni giorno per lavoro, studio, svago o turismo.In Emilia Romagnae Pop saranno sui binari dalla fine di questa primavera. I...

fsnews_it : G. Battisti, AD #FS: '#Rock e #Pop sono parte del più ampio piano di rilancio del Gruppo #FS per il trasporto regio… - fsnews_it : G. Battisti, AD #FS, durante la presentazione dei treni #Rock e #Pop: 'I pendolari sono la priorità assoluta delle… - marcomassarotto : RT @Agenzia_Italia: Rock e Pop, i nuovi treni per i pendolari prodotti in Italia da Hitachi e Alstom -