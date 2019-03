Rock e Pop - i nuovi treni per i pendolari prodotti in Italia da Hitachi e Alstom : "Seicento nuovi treni regionali e un investimento economico di 6 miliardi di euro sono i numeri importanti per il rilancio del trasporto ferroviario pendolare in tutta Italia": lo ha sottolineato Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato di FS Italiane, presentando in stazione centrale a Bologna i nuovi treni per pendolari Rock e Pop prodotti in Italia da Hitachi e Alstom, presentati per la prima volta nello loro composizione completa. Entro ...