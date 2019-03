Risultati concreti | ma solo per la Cina

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) A poche ore dal termine della tappa principale della visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Roma, il dibattito vivace che l'ha preceduta e accompagnata è destinato a continuare più acceso di prima.La decisione italiana di firmare un controverso Memorandum of Understanding (MoU) bilaterale con la, che ha visto l'Italia al centro di un'ondata di reazioni critiche provenienti soprattutto dalla Commissione europea e dagli Stati Uniti, è stata una mossa largamente percepita come divisiva, sia all'interno dell'Unione europea che nei confronti degli alleati della Nato.Sebbene il governo italiano abbia ripetutamente dichiarato che questo documento di larga intesa non sigla alcuna alleanza strategica tra Roma e Pechino, e il Presidente Mattarella lo abbia voluto inserire nero su bianco nel testo e ulteriormente ribadire nella sua dichiarazione ufficiale ...

alba90yt : RT @FabManuelMulas: @giamma71 @Confagricoltura @Cia_Agricoltura @coldiretti @GArancioni @agrinsieme @CopagriNazional cerchiamo di portare R… - FabManuelMulas : @giamma71 @Confagricoltura @Cia_Agricoltura @coldiretti @GArancioni @agrinsieme @CopagriNazional cerchiamo di porta… - ZonaLocale : VASTO - Gli avvocati restano sul piede di guerra -