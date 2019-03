Reddito | oltre 500mila domande presentate ai Caf | il 6 | 8% da under30 | il 9 | 65% da

Reddito : Caf - oltre 500mila domande : ANSA, - ROMA, 23 MAR - Sono oltre 500.000 gli italiani che si sono rivolti agli sportelli dei Caf, a due settimane esatte dalla entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza, per presentare la domanda.

Reddito di cittadinanza addio se si vincono oltre 6mila euro al gioco : Vincere al gioco potrebbe non essere una buona notizia per chi ha ottenuto il Reddito o la pensione di cittadinanza. Con una novità introdotta durante l'esame alla Camera è ora previsto che "la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizioni di somme" sopra gli importi previsti "a seguito di donazione successione o vincite". L'importo è di 6.000 euro e sale di 2.000 euro per ogni componente della famiglia, ...

Decretone - governo mette la fiducia. Pd e Fi abbandonano Commissioni : “Farsa”. In oltre 600mila hanno chiesto il Reddito : Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul Decretone, che contiene le norme sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100 in materia pensionistica: lo ha annunciato nell’Aula di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Contestualmente è stata convocata la conferenza dei capigruppo, che dovrà stabilire il prosieguo dei lavori parlamentari. Da ricordare che la scadenza del testo è fissata per il ...

Il Reddito di cittadinanza viaggia oltre le 600mila domande : oltre 190mila quelle arrivate a Poste Italiane, ma ci sono anche 420mila italiani che hanno depositato la propria domanda o...

Reddito. Tria : previsto calo della povertà assoluta. "Andare oltre il Pil per misurare il benessere" : Lo ha detto Giovanni Tria, ministro dell'Economia, durante un convegno alla Camera su "L'economia del benessere: la rivoluzione possibile". "È inoltre previsto un marcato calo della povertà ...

Reddito di cittadinanza - oltre 44mila le domande presentate : Reddito di cittadinanza , partiti. Con un bilancio di fine giornata che parla di 44.125 pervenute a Poste italiane resentate, delle quali 8492 sono state le richieste presentate online attraverso lo ...

Reddito di cittadinanza - ESCLUSIVA Sen. Mininno - M5S - : "Non è un mero sussidio. Gino Strada vada oltre il pregiudizio ideologico anti-M5S" : Sono inoltre convinto che questa sia una manovra espansiva perché porterà ad un aumento dei consumi e conseguentemente ad un incremento dell'economia italiana. Il Sen. Mininno sul Reddito di ...

Reddito di cittadinanza - si parte : alle 14 presentate oltre 29mila richieste : Da oggi aperte le procedure per chiedere l’accesso alla misura di sostegno alle Poste, nei Caf o Online. Per alcune decine di minuti problemi per connettersi al sito del governo, poi risolti

