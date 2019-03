Reddito, Caf: oltre 500.000 le domande

500.000 gli italiani che si sono rivolti agli sportelli dei Caf, a due settimane dall'entrata in vigore deldi Cittadinanza.Così la Consulta nazionale dei Caf. Il 6,8% delleè presentato da under 30. Dato trainato da una percentuale al Sud del 10,3% (4,7% al Nord e 3,2% al Centro). La media nazionale delledei cittadini stranieri è del 9,5%, con un picco del 15,4% al Nord che scende al 9,3% al Centro e crolla al 3,4% al Sud. Fondamentalmente, 8su 10 vengono depositate dalle famiglie.(Di sabato 23 marzo 2019)

