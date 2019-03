Qualiano | arrestato per droga accusa malore

ilroma

(Di sabato 23 marzo 2019). Ai carabinieri hannoun 58enne sorpreso a cedere cocaina ad un "cliente". L'uomo, Camillo Mascitelli di Villaricca, già noto alle forze dell'ordine, è stato...

piuenne : Arrestato un 58enne a #Qualiano - #Napoli per aver venduto cocaina - minformonline : A Qualiano, in via Gramsci, un 58enne è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a cedere a un cl… - minformonline : QUALIANO. Colto in flagrante, arrestato un pusher 58enne -