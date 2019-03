Pronostico Montenegro Vs Inghilterra | Qualificazioni Euro 2020 25-03-19 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 23 marzo 2019), 2^ Giornata Girone A, Lunedì 25 Marzo 2019 ore 20.45– Dopo lo schiacciante 5-0 rifilato alla Repubblica Ceca, l’di Southgate è pronta a scendere in campo al Pod Goricom di Podgorica, dove l’attenderà il, reduce dal pareggio con la Bulgaria, per mettere una piccola ipoteca sul girone A e sulla qualificazione aCome arrivano– Il, guidato dal CT Tumbakovic, ha debuttato nel girone A con un pareggio in Bulgaria, dove è stato raggiunto nei minuti finali dopo il momentaneo vantaggio realizzato da Mugosa. La formazione di casa, arrivata al terzo posto nel gruppo di Nations League, proverà a recitare un ruolo di outsider ...

PronosticiCalc6 : #Pronostico gratis per tutti su @EURO2020 Dettagli qui - ore_il : Pronostico Bulgaria-Montenegro Qualificazione Europei 2020 Venerdì 22 Marzo -