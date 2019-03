Prato | un centinaio di persone al presidio di Forza Nuova | insulti a Gad Lerner Alla

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Un breve corteo di undistazione centrale difino a piazza del Mercato Nuovo, andata e ritorno. Un’ora di sfilata, il comizio del leader di, Roberto Fiore, glia Gad. Mentrecontro-manifestazione in piazza Santa Maria delle Carceri c’erano oltre 3milaLa giornata in piazza nel centenario della fondazione dei Fasci di combattimento è scivolata via senza tensioni, sia nella città toscana dove era previsto l’afflusso maggiore di estremisti di destra che in altre città italiane, compresa Milano. La manifestazione diè durata circa un’ora, dalle 16 alle 17: si è aperta con un corteo dstazione fino a piazza del Mercato Nuovo ed è terminata con i manifestanti che hanno fatto lo stesso percorso a ritroso. “Come cento anni fa, quando pochi ma decisi italiani iniziarono a risollevare ...

EdoardoSemmola : RT @corrierefirenze: #Prato, il sabato delle due piazze contrapposte: in tremila al presidio antifascista, un centinaio con #ForzaNuova htt… - genusmigrans : RT @corrierefirenze: #Prato, il sabato delle due piazze contrapposte: in tremila al presidio antifascista, un centinaio con #ForzaNuova htt… - iltirreno : Prato: in 3mila per la manifestazione antifascista. Circa un centinaio i militanti di Forza Nuova. Ecco il racconto… -