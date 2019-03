Prato, tensione alla manifestazione di Forza Nuova. VIDEO (Di sabato 23 marzo 2019) Prato, tensione alla manifestazione di Forza Nuova. VIDEO



La polizia ha dovuto sedare gli animi dei partecipanti al presidio di estrema destra, ma anche di coloro che hanno preso parte alla contromanifestazione. Insulti al giornalista Gad Lerner







