Povertà Reddito cittadinanza | 500mila domande ai Caf

[Il punto] Macron copia l'Italia e lancia un Reddito universale contro la Povertà : un piano da 8 miliardi di euro : Al fine ultimo di inserire i beneficiari del Reddito universale nel mondo del lavoro il progetto di Macron prevederebbe, per altro, l'entrata in funzione piena degli Sportelli del Servizio pubblico ...

Tria su Reddito cittadinanza : "drastica caduta tasso Povertà assoluta" : A dirlo il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, nel corso di un convegno alla Camera su "L'economia del benessere: la rivoluzione possibile".

La Povertà minorile grande esclusa dal reddito di cittadinanza : Il reddito di cittadinanza, per come è costruito, è totalmente improntato sulle politiche attive del lavoro. Per questo, come segnalato dall'Alleanza contro la povertà, sarebbe stato più utile mantenere e rafforzare uno specifico strumento di contrasto alla povertà assoluta come il REI, ampliandone la platea dei destinatari, aumentando l'attuale beneficio economico e rafforzando l'infrastruttura territoriale ...

Reddito. Tria : previsto calo della Povertà assoluta. "Andare oltre il Pil per misurare il benessere" : Lo ha detto Giovanni Tria, ministro dell'Economia, durante un convegno alla Camera su "L'economia del benessere: la rivoluzione possibile". "È inoltre previsto un marcato calo della povertà ...

Bes. Tria : reddito di cittadinanza e quota 100 ridurranno la Povertà : L'inclusione è al centro della politica economica del governo. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha trasmesso alle Camere la seconda relazione sugli indicatori del Bes, Benessere equo e sostenibile, nella si fanno previsioni ottimistiche per il prossimo triennio. reddito di ...

«Il reddito grillino è solo una camomilla. La Povertà non si combatte così» : «Non basta redistribuire, serve “predistribuire”. E la differenza è grande». Parla Nunzia De Capite, sociologa di Caritas italiana che si batte da anni contro le disuguaglianze Come funziona il reddito di cittadinanza (secondo Makkox)" Nel labirinto del reddito di cittadinanza"

Reddito e stipendi - per gli under 24 buste paga poco sopra i 780 euro. Il 12 - 4% dei giovani che lavorano a rischio Povertà : Reddito di cittadinanza troppo alto o piuttosto stipendi troppo bassi? La frenata del pil italiano è legata a doppio filo a una domanda interna stagnante anche per colpa dei bassi salari. Ma per riportare alla ribalta il tema ci è voluto il dibattito scatenato dalle osservazioni di Confindustria e in seconda battuta Fondo monetario internazionale e Inps sulla misura simbolo del Movimento 5 Stelle. “I 780 euro mensili che percepirebbe un ...

Reddito di cittadinanza : non cancella la Povertà e alimenta il - ... - : E' come se tenacemente la politica si fosse intestardita a gettare nel fosso la classe media nazionale. Riuscendoci. Va da se che con questo tipo di misura, per come è stata pensata, arriveranno a ...

Landini (CGIL) : "I problemi di Povertà e lavoro non possono essere risolti insieme con il Reddito di Cittadinanza" : Il neo-segretario della CGIL Maurizio Landini questa sera è stato ospite a Presa Diretta su Raitre, dove il conduttore Riccardo Iacona lo ha intervistato su alcuni dei temi più importanti di questo periodo. Landini ha subito sottolineato che la situazione per i lavoratori e le imprese "è molto difficile, pensiamo al settore dell'edilizia, con 100mila aziende pubbliche. Paghiamo un prezzo perché abbiamo ritardi strutturali che non vengono ...

Reddito - Visco apre a misura : “Garantirà Povertà relativa tra un lavoro e l’altro” : Il lavoro “non sarà più per la vita” ed è “impossibile gestire il Reddito di base”: in questo senso il Reddito di cittadinanza “può essere una variante del Reddito di inclusione per garantire un periodo povertà relativa tra un lavoro e l’altro. E questo ovviamente avverrà per molti“. Lo ha detto lunedì Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, in occasione della presentazione del volume “Anni Difficili. ...

Povertà - dal REI al reddito di cittadinanza : in comune lo strumento dell'ISEE : Molte famiglie italiane percepiscono il reddito di inclusione (REI), misura di contrasto alla Povertà varata dal governo Gentiloni. L'esecutivo Conte invece, ha varato una nuova misura unica di contrasto alla Povertà, l’ormai celebre reddito di cittadinanza. Dopo l’ok della Ragioneria di Stato al decreto che oltre al reddito di cittadinanza prevede anche la quota 100, l’attesa si sposta solo sulla data di partenza della novità. La nuova misura ...

Reddito di cittadinanza - ecco il gioco di prestigio con cui si fa ‘scomparire’ la Povertà : Come per ogni gioco di prestigio che si rispetti, anche in quello che accompagna le misure per introdurre il Reddito di cittadinanza, l’oggetto della magia, una volta esibito al pubblico entusiasta, è destinato a scomparire. Il Reddito di cittadinanza è uno strumento pensato per rispondere al problema della diffusione della povertà prodotto da decenni di politiche di austerity e neoliberiste. Un aumento di stanziamenti economici per aiutare le ...

Rossini (Acli) : "Reddito cittadinanza passo indietro in lotta Povertà" : Roma, 24 gen. (Labitalia) - "Aver legato il contrasto alla povertà alla ricerca del lavoro non cr[...]

Tra "lotta alla Povertà" e "incentivo al lavoro nero" : intervista doppia sul reddito di cittadinanza : Confronto tra Claudio Cominardi, sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Andrea Romano, deputato...