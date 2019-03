Pogba Real Madrid | il calciatore vuole le Merengues

Mercato Real - dalla Spagna confermano : “ Pogba vuole andare a Madrid” : Pogba al Real Madrid. Un’indiscrezione tempo fa, qualche pensierino poco più avanti, tante conferme adesso. E dalla Spagna sono sicuri: il francese vuole andare da Zidane. Questa volta è Marca a sbilanciarsi in merito ad una possibile trattativa. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo, il centrocampista del Manchester United ha chiesto al suo procuratore Mino Raiola di lavorare in ottica trasferimento la prossima estate. Il ...

Mercato Real Madrid - il nome di Pogba si fa avanti con insistenza : Nuovo/vecchio ciclo. L’uscita di scena di Zidane e Ronaldo ha rappresentato la fine di un ciclo in casa Real Madrid . Ma il fresco ritorno del francese in panchina ne fa aprire un altro, del tutto nuovo. Tra i primi obiettivi, un Mercato “galactico“. Tra i nomi che si fanno avanti da tempo con molta insistenza c’è quello di Paul Pogba , da sempre fra i giocatori più ammirati da Zidane. Allo stesso modo, il ...

Pogba chiama Zidane 'Il Real è un sogno per tutti' : PARIGI - Ammicca dal ritiro francese, sembra pronto a vestirsi di bianco in estate. Paul Pogba è il più richiesto dai media e non si nasconde in occasione del raduno con la nazionale transalpina: 'Il ...