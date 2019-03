optimaitalia

(Di sabato 23 marzo 2019)Spuntano alcuni segnali molto incoraggianti23per tutti coloro che non vedono l'ora di installare l'aggiornamento con Android Pie ed9 a bordo di un9. Dopo settimane di silenzio, infatti, ad inizio mese abbiamo scoperto che in Cina c'è stato l'avvio della distribuzione per la beta, con un apposito articolo dedicato a quella importante svolta. Questo weekend, un po' a sorpresa, sono pervenute alcune importanti novità anche anche per l'Italia ed il resto d'Europa.Come stanno le cose nel nostro Paese? Nella giornata di ieri è giunta una replica ufficiale da parte della divisione italiana di, all'interno della pagina Facebook del produttore. L'occasione è stata propizia per annunciare che manchi pochissimo alla diffusione su larga scala dell'aggiornamento, anche nel nostro Paese. L'appuntamento pare sia stato fissato entro fine mese, con un countdown che ...

GioPao9 : Pochissimi giorni per l’aggiornamento con EMUI 9 per #Honor9: le ultime oggi 23 marzo - OptiMagazine : Pochissimi giorni per l’aggiornamento con EMUI 9 per Honor 9: le ultime oggi 23 marzo - piratinviaggio : A Milano apre la favolosa Casa degli Unicorni, ma è possibile soggiornarvi per pochissimi giorni!… -