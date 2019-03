Pistoiese-Olbia | diretta streaming | tv e probabili formazioni

termometropolitico

Pistoiese Olbia si giocherà Sabato 23 Marzo alle ore 14.30 presso lo stadio "Marcello Melani" di Pistoia e sarà valida per la 32a giornata di Lega Pro. Nell'ultimo turno giocato i toscani hanno avuto la meglio per 3 a 0 sulla Pro Piacenza ed anche l'Olbia con lo stesso avversario nell'ultima domenica ha ottenuto il medesimo risultato. Pistoiese Olbia: la presentazione del match In classifica un punto separa l'Olbia, a quota 31, dai toscani ed entrambe Sabato si giocheranno la possibilità di avvinarsi alla zona playoff. Parlando del match di Sabato l'allenatore dei sardi Filippi ha preso spunto da un altra sfida con squadre toscane e ha detto:"Dalla sconfitta col Pisa ereditiamo la consapevolezza che potevamo e possiamo fare di più, a partire dalla partita con la Pistoiese."

