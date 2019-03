Perché l’olio da frittura è cancerogeno

ilgiornale

(Di sabato 23 marzo 2019) L"olio daè dannoso la salute del nostro organismo. Riutilizzarlo più volte scatena molte patologie alle vie respiratorie e fa aumentare il rischio di tumore al seno e ai polmoni.A confermare questa tesi è una recente ricerca condotta dall" Università dell"Illinois. I ricercatori hanno scoperto che l"olio utilizzato per friggere può innescare dei cambiamenti genetici altamente pericolosi. Esso promuove la proliferazione delle cellule tumorali. Agisce sia sulle metastasi che sul cambiamento metabolico dei liquidi.La ricerca approfondita è stata condotta sui topi divisi in due gruppi. Il primo gruppo si cibava di olio di soia non riscaldato. Il secondo gruppo, invece si alimentava di olio che aveva subito numerose variazioni termiche. In una seconda fase nei topi sono state iniettate cellule cancerogene di tumore al seno in stato avanzato. Dalla ricerca è emerso che dopo venti ...

