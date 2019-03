Pensioni | scatta il ricalcolo dell' Inps sugli assegni di aprile | chi incassa di meno

Nuove Pensioni - ecco quando conviene riscattare la laurea. Fate i vostri conti Riscatto - quanto costa e come ottenerlo : Il nuovo sconto per smettere prima, è un piano su misura per chi finisce l’università in corso e inizia a lavorare subito dopo. In tutti gli altri casi l’investimento può servire ad aumentare i contributi (e quindi l’assegno) ma non a lasciare il lavoro in anticipo