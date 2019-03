Pensioni più magre per milioni di italiani

Pensioni più leggere dal prossimo primo aprile per oltre cinque milioni di persone : Pensioni più leggere, a partire dal prossimo primo aprile, per oltre cinque milioni di persone. In base a quanto previsto dalla legge di bilancio, l'Inps ha infatti completato il ricalcolo dei ...

Pensioni - arriva il ricalcolo per 5 - 6 milioni di persone : assegno più basso da aprile : Oggi l’Inps, con una circolare, ha annunciato che i nuovi assegni arriveranno già da aprile con il ricalcolo – al ribasso – della cifra e che nei prossimi mesi verrà comunicato come l’istituto di previdenza chiederà indietro i soldi in più dati negli scorsi mesi. Le posizioni interessate dal ricalcolo – spiega l’Inps – sono circa 5,6 milioni. Impatto minore per 2,6 milioni, mediamente sull’importo lordo il calo è solo di 28 centesimi al ...

Pensioni - da aprile assegni più poveri per 5 - 6 milioni di italiani con il ricalcolo : Dal prossimo mese di aprile le Pensioni saranno ricalcolate con i criteri di rivalutazione annuale previsti dalla Legge di bilancio per il 2019. Lo comunica l'Inps spiegando che la Circolare n....

Pensioni ultima ora : Quota 100 - a chi conviene di più ed età esatta : Pensioni ultima ora: Quota 100, a chi conviene di più ed età esatta Pensioni ultima ora: alcuni giorni fa vi abbiamo proposto una sintesi dell’analisi consegnata alla Camera dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio ed elaborata da Adnkronos. Lo studio analizza i numeri di chi potenzialmente è interessato dalle misure previdenziali contenute nel decreto n. 4/2019. Pensioni ultima ora, dai 63 anni l’81,6% dei nuovi potenziali ...

Riforma Pensioni : Quota 100 - misura più conveniente per gli over 63 : Il meccanismo della Quota 100 sarà più conveniente per gli over 63enni; ad affermarlo è il dossier elaborato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio giunto alla Camera nei giorni scorsi a margine dei lavori per l'esame del cosiddetto decretone che introduce le misure in materia previdenziale. Difatti, le domande presentate finora hanno superato le 86 mila unità ma solo l'1,9% ha 62 anni di età e 38 anni di contributi. I più avvantaggiati saranno ...

Pensioni : da aprile blocco adeguamento costo della vita e tagli assegni più alti : I pensionati che credevano di non essere stati toccati dall'ultima legge di Bilancio dovranno ricredersi. Sono arrivate le prime comunicazioni Inps: verranno effettuati tagli per il blocco delle rivalutazioni degli assegni in linea con l'adeguamento al costo della vita. Tale disposizione verrà applicata per le Pensioni superiori ai 1.500 euro mensili ed entrerà in essere nel mese di aprile. Quest'ultima avrebbe dovuto iniziare a gennaio, ma ...

RIFORMA Pensioni/ Domande per Quota 100 - dietro i numeri c'è di più : RIFORMA PENSIONI 2019. Si parla molto delle Domande presentate per accedere a Quota 100, la novità della RIFORMA delle PENSIONI. dietro i numeri c'è di più.

Pensioni - assegni più bassi per mancanza dei diritti inespressi : l'analisi di Spi-Cgil : Un integrazione della pensione che ha interessato molte centinaia di pensionati e che ha prodotto un recupero totale di oltre 100.000 euro è quello che è successo a Savona. La notizia riportata dal quotidiano ligure “Il Secolo XIX” riporta all’attenzione quell’autentico fenomeno dei diritti inespressi. Infatti, non si tratta di Pensioni sbagliate da parte dell’Inps, ma di quelle componenti che vanno a incidere sul calcolo della pensione che si ...

Pensioni : ipotesi opzione donna strutturale - ma ci sono sempre più lavoratori anziani : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 4 marzo 2019 vedono emergere nuove proiezioni sull'effetto della legge Fornero e sull'invecchiamento della popolazione lavorativa. Contemporaneamente arrivano nuove considerazioni anche in merito alla quota 100 ed al numero delle domande ricevute dall'Inps, stante che sarà necessario verificare quante di queste possiedono effettivamente i requisiti di legge. Infine dal CODS si replica alla presa di ...

Pensioni - Damiano : 'Una riforma equa : quota 100 più ape sociale strutturale' : quota 100 e il reddito di cittadinanza sono provvedimenti che a quanto pare piacciono ai contribuenti, lo dimostrano le cifre, in quanto ogni giorno aumentano le richieste per rientrare nel primo provvedimento per ora disponibile. Damiano non discute, nella sua ultima intervista rilasciata a Giulia Merlo per 'Il Dubbio' sul sistema delle quote, ma sul fatto che avendo posto dei parametri fissi, come i 38 anni, questa sia divenuta una misura solo ...

Pensioni anticipate - quota 100 : 20mila domande in più a settimana rispetto alla Fornero : Un vero successo quello di quota 100, che ad oggi ha superato di gran lunga le 66 mila richieste di anticipo Pensionistico, una cifra che supera qualsiasi altra riforma previdenziale messa in atto prima d'ora. Paragonando il tutto al periodo dei Governi Renzi e Gentiloni, tra il 2017 e il 2018, le domande inoltrate nello stesso ambito si erano assestate a 59.400. Inoltre se si considera il periodo tra il 2012 e il 2018 con le otto salvaguardie ...

Pensioni e reddito - più Tfr per gli statali. Navigator alle Regioni : Ci vorrà un vertice politico - forse già nella tarda serata di oggi - per superare le divisioni nella maggioranza intorno al decretone che regola reddito di cittadinanza e l'anticipo di Quota 100. ...

Pensioni - Quota 100 : più uscite al Sud - turn over generazionale difficile : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi lunedì 18 febbraio 2019, riguardano i dati relativi alle domande per Quota 100 in relazione al cosiddetto 'turn over generazionale', auspicato dal governo Conte. La nuova misura di anticipo Pensionistico, infatti, secondo le intenzioni dell'esecutivo, dovrebbe permettere a migliaia di giovani di poter essere assunti al posto di coloro che, finalmente, potranno avere accesso alla pensione. Secondo ...