Pattinaggio di Figura | Mondiali Saitama – Rizzo 7° | Guignard-Fabbri chiudono all’8° posto

sportfair

(Di sabato 23 marzo 2019) Gran chiusura per l’Italia nella rassegna iridata in Giappone: Matteo conferma la top ten con un piazzamento di prestigio, la coppia campione nazionale della danza ribadisce la competitività sulla scena internazionale Chiusura di spessore per l’Italia nella quarta ed ultima giornata di gare deidididi, in Giappone. Il miglior piazzamento della spedizione arriva in coda, nel singolo maschile, e porta la firma di Matteo, splendido non solo nel centrare la top ten – obiettivo dichiarato della vigilia -, ma anche a fare di meglio chiudendo addirittura settimo tra i mostri sacri statunitensi e giapponesi. Il 20enne delle Fiamme Azzurre, scuola Icelab e allievo di Franca Bianconi, realizza il decimo libero di giornata con 164.29 punti (83.81 di valore tecnico e 81.98 per le components, -1 di deduzione) al termine di un ...

flamminiog : RT @IceLabBergamo: ??#RassegnaStampa ??@Sport_Fair, ????#WorldFigure: '#GuignardFabbri, splendida rhythm dance e settima posizione, al termine… - LaurysChan : RT @defrogging: Sembra più un corpo libero di ginnastica che un programma libero di pattinaggio di figura ma ok, this is your sport now #wo… - defrogging : Sembra più un corpo libero di ginnastica che un programma libero di pattinaggio di figura ma ok, this is your sport now #worldfigure -