Pattinaggio di figura | Mondiali 2019 Papadakis Cizeron in trionfo | le dichiarazioni dei

Pattinaggio di figura - Mondiali 2019 : Papadakis-Cizeron trionfano e incantano nella danza. Ottavo posto per Guignard-Fabbri : Si è appena concluso il programma libero della danza sul ghiaccio alla Super Arena di Saitama (Giappone), imponente impianto sportivo teatro questa settimana dell’edizione numero 109 dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura. Come ampiamente previsto, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno conquistato per la quarta volta il titolo iridato, imponendosi per dispersione su tutti gli avversari. La coppia francese che ha ...

Mondiali Pattinaggio di figura Saitama – Guignard e Fabbri al 7° posto dopo la Rhythm Dance : In Giappone, nella terza giornata di gare della rassegna iridata, la coppia campione nazionale della danza firma il primato personale nel primo segmento a quota 81.66 punti con il podio lontanto meno di un punto e mezzo La terza giornata di gare, ai Mondiali di Pattinaggio di figura di Saitama, in Giappone, apre la competizione della danza, l’ultima a scendere sul ghiaccio giapponese della Super Arena. Protagonisti, per ...

Mondiali Pattinaggio di Figura – Rizzo infiamma Saitama : quinto dopo il corto : Rizzo infiamma i Mondiali: quinto dopo il corto di Saitama. Nella seconda giornata di gare in Giappone il ventenne delle Fiamme Azzurre è spettacolare realizzando un primo segmento da 93.37 punti Anche il competentissimo pubblico giapponese, alla fine, si alza ad applaudirlo. La standing ovation della Super Arena di Saitama rende l’idea del capolavoro: Matteo Rizzo illumina il ghiaccio al suo esordio nel Mondiale 2019con un programma ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2019 : è il momento della danza - si parte con la Rhythm dance. Le musiche e l’ordine degli elementi pianificati dai favoriti : Entra nel vivo la specialità della danza ai Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura, quest’anno di scena presso la Super Arena di Saitama (Giappone). La prima gara che affronteranno i danzatori sarà la Rhythm Dance, segmento di gara in cui i pattinatori dovranno realizzare cinque elementi da eseguire obbligatoriamente su un ritmo/tema prestabilito; per la stagione 2018-2019 è stato scelto il Tango con la sequenza di Tango Romantica ...

Pattinaggio di figura – Nella notte italiana al via i Mondiali di Saitama! : Nella notte italiana, in Giappone, parte la rassegna iridata con tutti i più grandi atleti della disciplina. L’Italia si presenta con 3 pattinatori nel singolo e 4 coppie tra danza e artistico: Guignard-Fabbri, Della Monica-Guarise e Matteo Rizzo gli osservati speciali Il gran finale è pronto. A Saitama, in Giappone, Nella notte tra oggi e domani, prendono il via i Mondiali di Pattinaggio di figura. Pronti a scendere sul ghiaccio ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2019 : i favoriti della danza. Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron sopra tutti. Avvincentissima la sfida per il podio. : Quella della danza sul ghiaccio sarà, senz’ombra di dubbio, una delle gare più avvincenti dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura, al via il lunedì 18 marzo fino a domenica 24 presso la Super Arena della Prefettura di Saitama (Giappone). Se la medaglia d’oro sembra già essere prenotata dai Vice Campioni Olimpici Gabriella Papadakis e Guillaune Cizeron, pattinatori eccezionali ad oggi senza rivali, la lotta per la conquistare ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2019 : Charlène Guignard e Marco Fabbri pronti per il Gran Finale : Che stagione incredibile quella affrontata da Charlène Guignard e Marco Fabbri, coppia di danzatori pronta ad affrontare l’appuntamento più atteso, i Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura, in programma presso la Super Arena di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. I pattinatori delle Fiamme Azzurre allenati da Fusar Poli si presenteranno sul ghiaccio nipponico letteralmente al settimo cielo, con alle spalle non solo la terza ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2019 : il salto di qualità di Jasmine Tessari e Francesco Fioretti - pronti a debuttare sul ghiaccio giapponese : La grande stagione del salto di qualità. Potrebbe essere questo il giusto riassunto del lavoro svolto da Jasmine Tessari e Francesco Fioretti, coppia di danzatori azzurra che esordirà ai Campionati del Mondo di Pattinaggio di figura, in scena presso la Super Arena della Prefettura di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. Un’annata sportiva in cui Jasmine e Francesco si sono fatti spazio in campo internazionale, ricevendo per la prima ...

Pattinaggio di figura – Mondiali Junior : bronzo di Grassl per Zagabria : In Croazia il talento altoatesino conferma il piazzamento del corto e con 224.67 punti totali conquista un meraviglioso terzo posto eguagliando l’impresa dello scorso anno di Matteo Rizzo Un’altra impresa in una stagione indimenticabile per il Pattinaggio di figura azzurro. Daniel Grassl sale sul podio dei Mondiali Junior di Zagabria e si mette al collo una strepitosa medaglia di bronzo: stesso metallo conquistato lo scorso ...

Universiadi – Matteo Rizzo strepitoso a Krasnoyarsk! Oro nel Pattinaggio di figura per il giovane azzurro : pattinaggio di figura: oro per Matteo Rizzo alle Universiadi di Krasnoyarsk. La prima medaglia italiana in Russia porta la firma del ventenne delle Fiamme Azzurre, trionfatore della gara maschile con 273.54 punti Rimonta completata fino al gradino più alto del podio e prima medaglia per l’Italia a Krasnoyarsk, in Russia, dove sono in corso le Universiadi Invernali 2019. Nella rassegna internazionale riservata agli atleti iscritti ...

Pattinaggio di figura - a Zagabria lo show dei Mondiali Junior : il programma : Parte domani in Croazia la quattro giorni della rassegna iridata di categoria. L’Italia porta sul ghiaccio Grassl e Frangipani al maschile, Beccari al femminile, Contarino-Pauletti tra le coppie di artistico e Righi-Dubrovin nella danza In Croazia il ghiaccio è già rovente. Alla Dom Sportova di Zagabria prendono infatti il via domani i Mondiali Junior di Pattinaggio di figura, uno degli appuntamenti più attesi di questa seconda parte ...