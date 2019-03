Partita a Roma Marcia per il clima : ANSA, - Roma, 23 MAR - È Partita da Piazza della Repubblica a Roma la Marcia per il clima e contro le grandi opere. Migliaia le persone venute da tutta Italia a manifestare: tra loro associazioni e ...

Serie A - Xi a Roma : idea di accordo per una Partita di campionato in Cina : Roma - Una partita di una prima giornata di Serie A da giocare in Cina. Secondo quanto apprende l'ANSA è questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con ...

Costa : differenziata a Roma è Partita recentemente con Raggi : Roma – La raccolta differenziata a Milano ha buoni risultati perche’ “e’ partita organizzativamente un po’ di anni fa, Roma invece e’ partita recentemente, da quando e’ arrivata la Raggi. Senza voler fare alcun endorsement, fino a 2-3 anni fa, prima della Raggi, non si parlava neanche della raccolta differenziata”. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, lo dice commentando la percentuale di ...

Ancelotti : «Per la Roma recupereremo i giocatori acciaccati e faremo una bella Partita» : Queste le parole di Carlo Ancelotti, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia: «Quando hai giocato il giovedì sera, non è facile affrontare un partita. Non per le emergenze in difesa, ma per le energie mentali. Siamo stati un po’ disordinati. Poi ci siamo rimessi in sesto, la seconda parte è stata fatta meglio. Younes è un giocatore di qualità, nello stretto è molto abile, sa giocare a calcio, dovrà ritrovare continuità, ma si ...

Atalanta - Gasperini : 'Per come si era messa la Partita non è un'occasione persa. Come con Roma e Milan...' : Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo l'1-1 della sua Atalanta contro il Chievo: 'E' un'occasione persa per quella che era la vigilia, ma per Come si era messa la gara è un buon punto, che ci fa guadagnare una posizione in ...

VIDEO SPAL-Roma 2-1 - Highlights e sintesi della Partita. Fares e Petagna puniscono i giallorossi : La SPAL ha sconfitto la Roma per 2-1 nel match valido per la 28^ giornata della Serie A. Gli emiliani si sono imposti di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato una vittoria fondamentale in ottica salvezza mentre i giallorossi hanno perso e ora la prossima Champions League si fa lontana. Fares ha portato in vantaggio i padroni di casa, Perotti ha pareggiato su calcio di rigore ma poi Petagna ha fatto esultare i biancoblù. Di seguito il ...

Spal-Roma : formazioni ufficiali e Partita in diretta live : Spal-Roma, 28ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Parisse : contro la Francia potrebbe essere la mia ultima Partita a Roma : Roma – Capitano, fino all’ultimo: “Non penso a me, ma alla partita”. Anche se contro la Francia potrebbe giocare la sua ultima partita nel Sei Nazioni, dopo 16 giocati da protagonista, Sergio Parisse non vuole mettersi davanti alla sua Nazionale. Troppo importante uscire bene dalla sfida di Roma contro la nazionale dell’ex Jacques Brunel, meglio tenere alta la concentrazione per fare il possibile per evitare la ...

Video/ Roma-Empoli - 2-1 - : highlights e gol della Partita - Serie A - 27giornata - : Video Roma-Empoli, 2-1,: highlights e gol della partita valevole per la 27giornata di Serie A. I gol di El Shaarawy e Schick fanno felice Ranieri

Roma-Empoli - Ranieri : “Vinta una Partita difficile senza tanti uomini” : ROMA EMPOLI 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro l’Empoli: “Mi fa stare concentrato e positivo il fatto che era una partita difficile senza tanti uomini. Formare una squadra senza pezzi da novanta non era facile. Voglio fare i complimenti […] L'articolo Roma-Empoli, Ranieri: “Vinta una partita difficile senza tanti ...

VIDEO Roma-Empoli 2-1 - Highlights - gol e sintesi della Partita. El Shaarawy e Schick regalano il successo a Ranieri : Esordio vincente sulla panchina giallorossa per Claudio Ranieri. La Roma supera l’Empoli nel posticipo della 27a giornata di Serie A 2018-2019 con il risultato di 2-1. Tutte nel primo tempo le marcature: al vantaggio di El Shaarawy al 9′ risponde l’autorete di Juan Jesus al 12′ che regala il momentaneo pareggio alla formazione toscana. Il colpo di testa vincente di Schick al 33′ su calcio di punizione battuto da ...

Roma-Empoli : formazioni ufficiali e Partita in diretta live : Roma-Empoli, 27ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Porto-Roma 3-1 VIDEO e highlights - sintesi e gol della Partita. Dzeko sprecone - sciocchezza di Florenzi : Una sola notte non può certo attenuare il dolore di una sconfitta come quella rimediata dalla Roma nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. La formazione giallorossa è stata superata ieri sera sul campo del Porto con il punteggio di 3-1 al termine di un incontro appassionante e dall’amarissimo finale, deciso da un calcio di rigore trasformato da Telles allo scadere del secondo tempo supplementare. Gli uomini di ...

Video/ Porto-Roma - 3-1 - : highlights e gol della Partita - Champions League - : Video Porto-Roma, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League.