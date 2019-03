Parte il progetto di prevenzione e riabilitazione ' Ferrara Dragon Lady' | a colpi di

Nuove strategie per città più verdi : Parte il progetto Veg-Gap : Il verde urbano come opportunita’ per migliorare le condizioni ambientali delle citta’, riducendo l’inquinamento e le temperature estreme dovute ai cambiamenti climatici e migliorando la salute dei cittadini. A questo punta il progetto europeo Veg-Gap (Vegetation for urban Green air quality plans), finanziato dal programma Life, presentato oggi all’Accademia di Belle Arti di Bologna. L’obiettivo principale di ...

Lucidi : preferenziale Portuense si farà - progetto Parte da lontano : Roma- Stefano Lucidi, assessore alla Mobilita’ dell’XI Municipio, e’ intervenuto a Radio Cusano Campus nella trasmissione “Cosa succede in citta’”, condotta da Emanuela Valente, sulla contestata corsia preferenziale di via Portuense. Le opposizioni sono sul piede di guerra e stanno raccogliendo firme contro i lavori, gia’ messi a bando dal Campidoglio, e che dovrebbero partire la prossima estate. Sulla ...

Leonardo Partecipa a progetto ARCSAR per sviluppo sostenibile e sicurezza Artico : Leonardo è orgoglioso di partecipare al progetto ARCSAR come partner industriale di riferimento, consapevole che la tecnologia sia un asset a beneficio della collettività. Promosso dall'Unione Europea ...

Progetto ReStart - grande Partecipazione attiva all'incontro "Economia Circolare e Bonifiche - opportunità per il territorio" : ... sabato 23 febbraio nel salone consiliare del Comune di Priolo Gargallo il nuovo appuntamento con "ReStart " Un Progetto di Condivisione", dal titolo "Economia Circolare e Bonifiche, un'opportunità ...

AIGAE : dall’Emilia-Romagna Parte progetto pilota per portare il racconto della Natura nei cinema e nei teatri : “parte progetto pilota per raccontare l’Italia a chi non può viverla. In Emilia-Romagna ben 6 comuni, ristoranti ed imprese ricettive, fanno rete per portare la Natura, l’Appennino, il territorio italiano a chi non può raggiungere luoghi che sembrano inaccessibili. Per portare il racconto dell’Appennino al Teatro o al cinema. Non possiamo pensare che la Natura non possa raggiungere tutti. Non possiamo pensare che l’ambiente, la Terra, i ...

Parte da Chiaiano il progetto 'Futuro Prossimo' contro la dispersione : Tre città italiane avvieranno con Save The Children il progetto pilota 'Futuro Prossimo' che mette al centro la comunità educante per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa. ...

Mercedes-Benz è a caccia di giovani di talento : riParte nel 2019 il progetto MercedesVivaio : D'altronde il mondo dell'auto è in continua evoluzione e le esigenze di mobilità richiedono figure professionali in grado di esprimere competenze innovative e sempre più ampie in ogni settore', ha ...

Innovazione - aerospazio : Parte il progetto per ridurre costi e difetti della stampa 3D : Un finanziamento da 8 milioni di euro per diminuire i costi di produzione , il peso ed i difetti della stampa 3D dei materiali metallici utilizzati per applicazioni aerospaziali . È questo il focus ...

In Sardegna Parte il progetto BAT per far viaggiare gli aerei senza bisogno del GPS : Gli aerei potrebbero un giorno volare senza bisogno del GPS, grazie a un progetto inaugurato ieri e che sarà sviluppato in Sardegna. Si chiama “BAT: sistema innovativo di navigazione aerea basato su sistema inerziale”, e ha preso il via grazie a un investimento congiunto di 8 milioni e 200 mila euro da parte della Regione e del Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto è curato dall’azienda Wes Trade di Malta, dall’italiana Gem ...

Italia Partecipa a progetto per la difesa della tartaruga marina : Roma, 30 gen., askanews, - L'Italia partecipa con Francia, Grecia, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia, al progetto europeo INDICIT, Implementation of the indicators of marine litter on sea turtles ...

Monza : Parte il megaprogetto da 40mila metri quadri nel quartiere Libertà : Un progetto da 40mila metri quadri nel quartiere Libertà a Monza: ecco che cosa sta per succedere in via Gallarana. Due lotti a destinazione residenziale abbracceranno un parco urbano di 14mila metri ...