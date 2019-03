Paola Caruso | età | altezza | peso | figli e marito

Paola Caruso furiosa. Critiche per l’ex Bonas : “Non rompete i c.” : Paola Caruso perde le staffe e diventa una furia. Critiche per l’ex Bonas: “Non rompete i c.” Non svegliate il can che dorme. La dolce e zuccherosa Paola Caruso, da poco diventata mamma del piccolo Michelino, è sempre tutta sorrisi e tenerezze. Almeno finché qualcuno non le fa davvero perdere la pazienza, come è avvenuto […] L'articolo Paola Caruso furiosa. Critiche per l’ex Bonas: “Non rompete i c.” ...

Paola Caruso fa un appello all’ex - Francesco Caserta risponde su IG : ‘Sistemeremo tutto’ : Durante la seconda puntata di Live - Non è la D’Urso, tra gli ospiti presenti in studio, è arrivata anche Paola Caruso accompagnata dal suo piccolo Michele. L’ex Bonas di Avanti un altro, dopo essere rimasta incinta dell’imprenditore Francesco Caserta, non ha avuto un lieto fine con il suo compagno. Stando al racconto della donna, la mamma di Francesco si è sempre opposta alla loro relazione. L’imprenditore, visti i continui litigi con sua ...

Francesco Caserta - l’ex di Paola Caruso risponde al suo appello : ‘Sistemeremo ogni cosa’ : Tra gli ospiti della seconda puntata di Live – Non è la D’Urso c’è stata anche Paola Caruso. La ex Bonas di Avanti un altro ha presentato alle telecamere del programma di Canale 5 il piccolo Michele, venuto al mondo il 2 marzo. La showgirl ha ribadito come il papà del bambino, il suo ex compagno Francesco Caserta, non si sia presentato né in clinica né altrove per fare la conoscenza del figlio. Malgrado tutto, però, la Caruso ...

Francesco Caserta risponde a Paola Caruso dopo l'appello a Live Non è la d'Urso : "Il tempo risolverà le cose" : Ieri sera durante il secondo appuntamento con Live non è la d'Urso, Paola Caruso è tornata in tv ospite per la prima volta dopo la nascita del piccolo Michele Nicola avvenuta circa due settimane fa. E' proprio dallo studio della trasmissione di Canale 5 che l'ex bonas di Avanti un altro ha mostrato il suo bimbo che, per ora, non è stato visto da suo padre nonostante qualche contatto con la sua ex compagna: "Mi ha scritto che stava venendo al ...

Paola Caruso in lacrime con suo figlio dalla D'Urso : 'Pronta a fargli il test del Dna' : Paola Caruso torna in televisione a distanza di due settimane dal parto. L'ex 'bonas' di Avanti un altro ieri sera è stata ospite in diretta a Live - Non è la D'Urso, la trasmissione serale condotta da Barbara D'Urso, dove per la prima volta ha voluto presentare al pubblico in studio il suo amato Michelino, il bambino frutto della sua storia d'amore con Francesco, che stando alle parole di Paola l'avrebbe abbandonata poco dopo aver appreso la ...

