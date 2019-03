Oseghale a processo per spaccio | su Postepay tesoretto da 30mila euro

ilgiornale

(Di sabato 23 marzo 2019) Innocent, il feroce assassino che ha ucciso la giovane Pamela Mastropietro per poi farne a pezzi il corpo, non sta affrontando soltanto ilper omicidio.In un"altra aula di tribunale, alla presenza del giudice Marika Vecchiarino, è in corso un altro procedimento penale, che lo vede inquisito per il reato didi sostanze stupefacenti. Alla sbarra insieme a lui, in questo caso, i compagni Lucky Desmond e Awelima Lucky, che hanno già ricevuto una condanna a sei e ad otto anni di reclusione.Durante l"udienza tenutasi ieri sono stati ascoltati diversi professionisti, che hanno dato il loro parere in merito a delle fotografie rinvenute sul cellulare di Awelima Lucky, dove si vede della sostanza bianca (probabilmente eroina, ma ancora non vi è certezza) all"interno di quella che, molto probabilmente, è la casa dove risiedeva. Ciò fornirebbe un"ulteriore prova ...

