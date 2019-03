Oroscopo 1° aprile | gelosie amorose per l' Ariete | gratifiche economiche per il Capricorno

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 aprile : idee creative per Toro e Capricorno : Nella settimana dal 15 al 21 aprile, la Luna si sposterà dai gradi della Vergine a quelli dello Scorpione. Il Sole farà il suo cambio planetario viaggiando dall'euforico Ariete al metodico Toro. Mercurio e Veenre nel segno dell'Ariete. Giove in Sagittario e il Nodo Lunare in Cancro. Plutone e Saturno in Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. idee creative per il Toro Ariete: lo spostamento di Urano nel Toro renderà i ...

Oroscopo settimanale dall'8 al 14 aprile : Gemelli galante - Scorpione nervoso : In questa settimana che va da giorno 8 al 14 aprile 2019 troviamo la Luna spostarsi dal segno della Bilancia a quello del Leone. Marte in Gemelli e Urano in Ariete. Sole in Ariete e Giove in Sagittario, con Nettuno, Venere e Mercurio nei gradi dei Pesci. Saturno e Plutone stabili in Capricorno. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. Gemelli galante Ariete: sorriso ritrovato. Rispetto ...

Oroscopo settimanale dal 1° al 7 aprile : Leone e Capricorno col vento in poppa : Nella settimana che va da lunedì 1° a domenica 7 aprile la Luna si sposterà dal segno dei Pesci a quello del Toro, dove staziona stabilmente anche Urano. Nello stesso periodo Marte sarà in Gemelli e Giove in Sagittario. Mentre Venere, Mercurio e Nettuno si troveranno in Pesci e invece Plutone e Saturno nei gradi del Capricorno. Infine il Sole si troverà in Ariete ed il Nodo Lunare sarà in Cancro nella decima casa. Di seguito le previsioni ...

Oroscopo aprile - previsioni Pesci : scoppierà la ribellione : Voi del segno dei Pesci siete persone che, nonostante gli screzi con alcuni, vi trovate troppo spesso disposti a sopportare per il quieto vivere. Ad aprile però potreste essere in grado di tirare fuori gli artigli più facilmente, perché durante questi mesi avete accumulato troppi rimbrotti e troppe ingiustizie soprattutto in ambito familiare. Solitamente non siete rissosi, ma una volta che arrivate al limite vi agitate come il mare, ed ...

Oroscopo aprile - previsioni Acquario : meno agitazione e più calma : La vostra natura volubile, a voi dell'Acquario, mette parecchio in difficoltà, e mette in difficoltà anche chi vi ama e tutti coloro che vi circondano. Spesso e volentieri provocate tempeste difficili da sedare e tensioni che non sono per niente salutari all'interno della coppia. Nel mese di aprile dovreste cercare di cambiare un po' il vostro atteggiamento a dir poco rissoso. Perlomeno, dovreste cercare di essere meno agitati e più inclini alla ...

Oroscopo aprile - previsioni Capricorno : affetti da non trascurare : Sono ormai molti mesi che voi del Capricorno state gettando le basi per una stabilità, la più solida possibile sia in ambito lavorativo e finanziario, ed ogni cosa sta procedendo alla grande. L'unico problema che stona con questa positività sono le relazioni con gli affetti, in particolar modo con il partner. Avete trascurato moltissimo l'ambito sentimentale, ma potrete recuperare. Durante il mese di aprile infatti potreste fare in modo che sia ...

Oroscopo aprile - previsioni Scorpione : possibilità per i single - bene la salute : Per il segno dello Scorpione questo mese di aprile scorrerà abbastanza bene, a parte qualche incidente di percorso. Questo indurrà i nativi del segno inevitabilmente a verificare ogni cosa partendo dal principio. Tale atteggiamento potrebbe essere valutato come un'attenzione eccessiva, certo, ma essa potrebbe poi essere di aiuto successivamente. Bisognerà affrontare ogni problema con cognizione di causa e con relativa calma. Se riuscirete a ...

Oroscopo aprile - previsioni Sagittario : nuove prospettive lavorative : Voi del segno del Sagittario avrete voglia di uscire dalla situazione di insofferenza di marzo. Ad aprile infatti ci saranno dei risvolti positivi che riguarderanno ogni aspetto della vostra vita. Un innamoramento oppure una nuova prospettiva lavorativa potrebbe affacciarsi alla vostra porta e regalarvi emozioni uniche. Quindi questo aprile sarà anche il mese ideale per fare qualche uscita in più con il preciso scopo di fare anche nuove ...

Oroscopo aprile - previsioni Bilancia : il futuro è più importante del presente : Voi del segno della Bilancia in questo aprile dovrete necessariamente pensare al vostro futuro, e non semplicemente al vostro presente: vi state troppo lasciando andare alla piacevolezza del momento, non pensando a gettare le basi per la vostra serenità a lungo termine. Ad aggravare ulteriormente la situazione, c'è la vostra predisposizione ad affidarvi completamente agli altri, come amici e partner, senza capire o capendolo a tratti che dovete ...

Oroscopo aprile - previsioni Vergine : rotture e cambiamenti in corso : Voi della Vergine questo mese di aprile dovrà necessariamente essere un mese di troncamenti con ciò che non vi rende soddisfatti o che vi rende insicuri e tristi. Sarà il momento adatto per cambiare le carte in tavola ed affrontare voi stessi, accantonando ogni cosa negativa e cercando dentro di voi ciò che potrebbe rendervi felici o semplicemente in pace con voi stessi. Da molto tempo avreste dovuto faro, ma considerate questo periodo come un ...

Oroscopo aprile - previsioni Leone : divisi fra razionalità ed irrazionalità : Voi del segno "ruggente" Leone state soffrendo una condizione di contraddizione molto forte: da un lato siete attratti dalle passioni e da situazioni che attraggono la vostra attenzione, dall'altra volete tenere sotto controllo ogni cosa, perfino le vostre emozioni. aprile quindi potrebbe portare con sé la riscoperta di sentimenti liberi dalla ragione, che potrebbero anche voltarsi a vostro vantaggio in modo del tutto inaspettato. Fare una ...

Oroscopo aprile : emozioni per i segni di fuoco - favoriti i sentimenti per quelli di terra : Questo ormai imminente mese di aprile regalerà moltissime emozioni per i segni di terra e fuoco, esse saranno principalmente positive e potrebbero fare felici non solo loro stessi, ma anche il partner e la famiglia. La situazione per i segni di aria ed acqua invece sarà tutta incentrata sul lavoro e sulle probabilità di migliorare la propria condizione professionale e finanziaria. Ad ogni modo, aprile sarà un mese di rinascita e, nonostante le ...

Oroscopo aprile - previsioni Cancro : i litigi sono dietro l'angolo : A differenza di un marzo abbastanza tranquillo, per voi del Cancro vi aspetta un aprile che non sempre sarà dalla vostra parte. Potreste avere a che fare con dei litigi in famiglia che supererete soltanto con un amico che sappia ascoltarvi e consigliarvi sulle scelte più tranquille da prendere. Potreste consigliarvi con il partner stesso, ma non potrebbe non essere il caso se fra di voi siano in corso delle tensioni a causa di vari atteggiamenti ...

Oroscopo aprile - previsioni Toro : qualche compromesso in più per evitare la crisi : I nativi del segno del Toro saranno ancora piuttosto sottotono nel mese di aprile a causa di alcune questioni rimaste in sospeso nel mese precedente: avrete, comunque, modo di affrontare gli interrogativi che vi turbano con una maggiore serenità e forza. Non potrete ottenere tutto ciò che volete, quindi sarebbe preferibile, nonostante la vostra contrarietà, fare qualche compromesso in virtù del quieto vivere, sia sul posto di lavoro che con il ...