Norvegia | nave da crociera in avaria in mezzo al mare in burrasca

ilgiornale

(Di sabato 23 marzo 2019) È rimasta bloccata a causa di alcuni problemi a un motore, mentre si trovava in balia delle onde e al largo delle coste rocciose della. Sopra ladain panne, 1.300 passeggeri che, da questo pomeriggio, sono stati fatti evacuare dalle autorità con gli elicotteri. L'incidente è avvenuto due miglia eal largo della regione di Mre og Romsdal, nellaoccidentale, una zona in cui si sono verificati diversi naufragi. Le immagini girate dai media locali hanno mostrato lainalin, sorvolata da un elicottero.Secondo quanto riferito dalla polizia della provincia di More og Romsdal e come mostrato poi da alcune immagini dell'emittente NRK, la "Viking Sky" avrebbe segnalato il guasto mentre si trovava in, lanciando un SOS per problemi e cattive condizioni meteo.video 1667772"Laha un solo motore acceso e il vento è ...

ilpost : È in corso il salvataggio di 1.300 persone da una nave da crociera in avaria al largo della Norvegia - Corriere : Nave da crociera in avaria al largo della Norvegia: 1.300 persone da evacuare - SkyTG24 : Norvegia, avaria su nave crociera: in corso evacuazione 1.300 persone -