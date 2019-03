Norvegia - nave da crociera in avaria : 1.300 passeggeri da evacuare - meteo proibitivo : Doveva essere una vacanza da sogno, si è trasformata in un incubo per i 1300 passeggeri della Viking Sky. Alle prime ore del pomeriggio, la nave da crociera ha lanciato un Sos, segnalando...

Norvegia - la nave da crociera in avaria nel mare in tempesta : le immagini dell’evacuazione dei 1300 passeggeri : La nave da crociera Viking Sky è in avaria con 1300 passeggeri a bordo al largo delle coste norvegesi a causa di un problema ai motori. Sul posto sono stati inviati navi ed elicotteri per l’evacuazione, ma le operazioni sono rese difficili dal maltempo. In zona, infatti, c’è vento forte con raffiche a 38 nodi e onde alte fino a 9 metri L'articolo Norvegia, la nave da crociera in avaria nel mare in tempesta: le immagini dell’evacuazione dei ...

Norvegia : nave in avaria - 5 feriti : ROMA, 23 MAR - Cinque persone evacuate dalla Viking Sky, in avaria al largo della Norvegia, sono state trasferite in ospedale dopo il loro arrivo al centro sportivo di Farstad dove si sta organizzando ...

Norvegia - nave da crociera in avaria in mezzo al mare in burrasca : È rimasta bloccata a causa di alcuni problemi a un motore, mentre si trovava in balia delle onde e al largo delle coste rocciose della Norvegia. Sopra la nave da crociera in panne, 1.300 passeggeri che, da questo pomeriggio, sono stati fatti evacuare dalle autorità con gli elicotteri. L'incidente è avvenuto due miglia e mezzo al largo della regione di Mre og Romsdal, nella Norvegia occidentale, una zona in cui si sono verificati diversi ...

