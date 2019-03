Norvegia | dalla Viking Sky evacuati 180 passeggeri su 1 300 Soccorritori | «Nessun

ilmattino

(Di sabato 23 marzo 2019) Il Centro di coordinamento di salvataggio dellameridionale (Jrccsn) assicura che non vi è alcun pericolo per le persone ancora a bordo della nave e che il ponte aereo messo in atto...

elianamovia2 : @Alessan96378462 @lametabasta Funziona, e se lo dico io che le zanzare affilano i coltelli quando mi vedono, arriva… - SharonBlinki : RT @FatalMoves: @jeperego @SonjaPHD #VikingSky VIDEO REPORT 4: MT> @jeperego: Video da elicottero dell’evacuazione dei passeggeri dalla #Vi… - vaniacavi : RT @_DAGOSPIA_: ‘SEMBRAVA IL TITANIC’ – E’ INIZIATA IN NORVEGIA L’EVACUAZIONE DI 1300 PERSONE DALLA NAVE IN AVARIA -