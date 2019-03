ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) “È da quasi trent’anni che il movimento No Tav lottale grandil’inquinamento, forse Greta (Thunberg) è venuta in Val di Susa a studiare la sua strategia”. È quasi mezzanotte a Bussoleno, storico comune No Tav della Val di Susa. Eugenio insieme ad altri trecentocinquantasi prepara a partire in bus alla volta di Roma per ilnazionalele grandi. “In questi anni molti giovani sono venuti da noi in Valle – racconta Marisa Meyer – ci fa piacere, ma noi gli abbiamo sempre detto di impegnarsi nel loro contesto in piccole battaglie, perché tanti fuochi contribuiscono a creare un grande fuoco”. Durante la sosta in autogrill, alle due di notte, c’è tempo per un cappuccino con Valerio, ex funzionario di un comune della Valle: “Noi abbiamo già vinto perché all’inizio il treno doveva passare a cielo aperto distruggendo case e ...

DeborahBergamin : Con il #governodelcambiamento anche prendere l’autobus diventerà un lusso. Nella #manovracorrettiva tagli per 300 m… - erregi69 : No Tav, in viaggio con i militanti verso il corteo contro le opere inutili: “Ora basta promesse e acrobazie giuridi… - TutteLeNotizie : No Tav, in viaggio con i militanti verso il corteo contro le opere inutili: “Ora basta… -