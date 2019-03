News Uomini e Donne | Ginevra e Claudio | il gesto di lei spiazza

Uomini e Donne News - Ginevra torna a Riccione da Claudio : fan spiazzati - il motivo : Uomini e Donne, Ginevra Pisani spiazza i fan: l’annuncio del ritorno a Riccione Poco fa Ginevra Pisani ha fatto sapere che sta tornando a Riccione. Non sta tornando da Claudio D’Angelo, è bene specificarlo subito. Questa news su Uomini e Donne comunque è un po’ inaspettata, perché sono passate ormai diverse settimane da quando Claudio […] L'articolo Uomini e Donne news, Ginevra torna a Riccione da Claudio: fan spiazzati, ...

Uomini e Donne anticipazioni - Giulia sceglierà Manuel? Ultime News : anticipazioni Uomini e Donne, Giulia e Manuel: la Cavaglia già pronta alla scelta? Ultime novità Giulia Cavaglia ha mostrato grande interesse per il corteggiatore Manuel sin dal suo primo giorno di trono a Uomini e Donne. La non scelta di Lorenzo Riccardi aveva una sottospecie di pallino per il ragazzo. I due si sono infatti […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulia sceglierà Manuel? Ultime news proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News Sossio e Ursula : gravidanza? È giallo. Parla Aruta : Uomini e Donne News Sossio e Ursula: giallo sulla gravidanza. Aruta: “Capite il senso”. Intanto la dama perde le staffe Manco il tempo che la notizia della gravidanza di Ursula Bennardo si diramasse, che già il racconto diventa un giallo. A porre dubbi sulla News riguardante la dama del Trono Over di Uomini e Donne, […] L'articolo Uomini e Donne News Sossio e Ursula: gravidanza? È giallo. Parla Aruta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News - Irene risponde alle critiche : “Non c’è fretta” - la dedica a Luigi : Luigi e Irene news, una dedica speciale dopo la puntata di Uomini e Donne Oggi abbiamo visto in onda la puntata di Uomini e Donne con ospiti Luigi e Irene e le news su di loro non potevano mancare. Non è stata una puntata facile per loro, va riconosciuto: a differenza delle altre coppie, infatti, […] L'articolo Uomini e Donne news, Irene risponde alle critiche: “Non c’è fretta”, la dedica a Luigi proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne : grave lutto per un ex corteggiatore : Alessandro Calabrese di Uomini e Donne in lacrime per la morte del cane Alessandro Calabrese, per i pochi che non lo sapessero, ha partecipato sia alla penultima edizione del Grande Fratello e sia a Uomini e Donne come corteggiatore della ex tronista Sonia Lorenzini. Tuttavia il ragazzo è balzato in queste ore agli oneri della cronaca anche per un altro motivo. Cos’è successo? Alessandro Calabrese oggi è stato colpito da un lutto: il suo ...

Uomini e Donne News Luigi e Irene - lei non si trattiene : “Oggi lo posso dire” : Uomini e Donne, Luigi e Irene news: prosegue la favola d’amore per la giovane coppia Siete in cerca di news di Uomini e Donne su Luigi e Irene? I due sono insieme in questi giorni a Roma, dopo essersi separati per pochissimi giorni. Dopo la scelta Luigi e Irene sono stati insieme in Sicilia, poi […] L'articolo Uomini e Donne news Luigi e Irene, lei non si trattiene: “Oggi lo posso dire” proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne : ex corteggiatore svela un curioso retroscena : Uomini e Donne: Emanuele Mauti svela un retroscena sul programma e sulla redazione L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Emanuele Mauti, via social, è tornato a parlare del dating sentimentale di Maria De Filippi e lo ha fatto rispondendo ad una delle tante domande che da qualche tempo lo inseguono, ovvero: “Quello che vediamo a Uomini e Donne è tutto vero?” L’ex fidanzato dell’ex tronista Sonia Lorenzini ha cercato ...

Uomini e Donne News : Andrea cerca ancora Teresa Langella? Ecco l’indizio : Uomini e Donne news: Andrea Dal Corso cerca ancora Teresa? Dopo i vari tira e molla tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso avvenuti in televisione negli studi di Uomini e Donne, Ecco che arriva dell’altro. L’ex tronista e l’ex corteggiatore pare si stiano frequentando nella vita reale ancora oggi e nonostante tutto quel che […] L'articolo Uomini e Donne news: Andrea cerca ancora Teresa Langella? Ecco l’indizio ...

News Uomini e Donne : Antonio lancia una frecciata ad Andrea Dal Corso? : Antonio Moriconi di Uomini e Donne torna a parlare di Andrea Dal Corso? Il post Antonio Moriconi, inutile negarlo, non ha certo mai nascosto di non provare una particolare simpatia nei confronti del rivale Andrea, il quale ha rifilato un bel no alla tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Teresa Langella. Motivo per cui molti suoi fan hanno interpretato l’ultimo suo post scritto su instagram come una vera ...

Uomini e Donne News - Angela Nasti si svela : commento su Giulia Cavaglia : news Uomini e Donne, Angela Nasti senza filtri: le parole su Giulia Cavaglia Angela Nasti ha rilasciato un’intervista al nuovo numero di Uomini e Donne magazine. La tronista di 19 anni ha parlato della sua collega di trono, ovvero Giulia Cavaglia. Le due sono apparse una completamente diversa dall’altra sin dal primo momento. Oltre alla […] L'articolo Uomini e Donne news, Angela Nasti si svela: commento su Giulia Cavaglia ...

Uomini e Donne News - Teresa incontra Luca Daffrè : la reazione : Uomini e Donne news: Luca Daffrè conosce Angela Nasti e Giulia Cavaglia, la reazione di Teresa Langella Teresa Langella incontra Luca Daffrè a distanza di molto tempo. A Uomini e Donne, dopo essersi fatto conoscere come tentatore a Temptation Island, è approdato proprio per conoscere l’ex tronista. Ad un certo punto del suo percorso all’interno […] L'articolo Uomini e Donne news, Teresa incontra Luca Daffrè: la reazione ...

Uomini e Donne News - Ivan e Sonia tatuaggio : un messaggio importante : Ivan e Sonia Uomini e Donne, la ragazza fa un tatuaggio speciale Non si separano un attimo, Sonia e Ivan di Uomini e Donne. La storia va a gonfie vele. Quelli che hanno detto che sarebbero durati solo due giorni adesso dovrebbero ricredersi… dureranno forse pochi mesi? Nessuno ha la sfera di cristallo, ma Ivan […] L'articolo Uomini e Donne news, Ivan e Sonia tatuaggio: un messaggio importante proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne : tronista di Maria De Filippi è diventata mamma : Giorgia Lucini di Uomini e Donne mamma: l’annuncio dell’ex tronista di Maria De Filippi La popolare ex tronista del dating show quotidiano di Canale 5, Giorgia Lucini, è diventata mamma. Ad annunciarlo è stata proprio quest’ultima, pubblicando una foto della porta della sala parto dell’Ospedale su instagram, e nella didascalia ha rivelato senza indugio alcuno: “È nato Riccardo”. Per chi non lo sapesse il padre ...

Uomini e Donne News : Luigi Mastroianni e Irene ritornano al castello delle scelte : Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni e Irene Capuano sempre più innamorati: la coppia ritorna al castello delle scelte Luigi Mastroianni e Irene Capuano, dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, appaiono oggi innamorati più che mai. I due, in questi giorni, stanno provando a godersi ogni attimo della loro nuova vita di coppia che, stando […] L'articolo Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni e Irene ritornano al castello delle scelte ...