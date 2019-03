Nessuna incriminazione per Trump

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) Il consigliere speciale, Robert S. Mueller III, ha consegnato il rapporto sulla sua inchiesta sull'interferenza russa nelle elezioni del 2016, il cosiddetto Russiagate, al Procuratore Generale William P. Barr, portando a termine un'indagine che ha consumato gli Usa e lanciato un'ombra sul presidenteper quasi due anni.Il signor Barr ha detto ai leader del Congresso in una lettera che potrebbe informarli sulle "principali conclusioni" del consulente speciale già nelle prossime ore.Un alto funzionario del Dipartimento di Giustizia, secondo quanto riporta il New York Times ha detto che il Mueller non raccomanderebbe nuove incriminazioni, una dichiarazione volta a porre fine alla speculazione cheo altri personaggi chiave potrebbero essere accusati. Con i funzionari del dipartimento che sottolineavano che l'inchiesta del signor Mueller era finita e che il suo ufficio ...

