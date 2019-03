NBA | Los Angeles Lakers e LeBron James ufficialmente fuori dai playoff | vince Brooklyn

NBA – Suggestione Lakers smentita : Doc Rivers rinnova con i Los Angeles Clippers : Doc Rivers ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con i Los Angeles Clippers: tramonta la suggestiva ipotesi Lakers Nei giorni scorsi, il giornalista Peter Vecsley aveva lanciato una clamorosa bomba di mercato, riguardante la panchina dei Los Angeles Lakers. Coach Walton è arrivato ormai al capolinea: l’amore con i Lakers non è mai sbocciato e la disastrosa stagione attuale, che si avvia a terminare senza Playoff ...

NBA - crollo Lakers : cinque ko di fila. A Los Angeles trionfa Boston : ROMA - Nella notte NBA in campo il match per eccellenza: Los Angeles Lakers - Boston Celtics . Allo Staples Center arriva un'altra sconfitta per i gialloviola, la quinta consecutiva, la nona delle ...

NBA - i Los Angeles Lakers perdono ancora : Rajon Rondo si siede lontano dai compagni : Non è la prima volta che succede, ma in precedenza la scelta di Rajon Rondo non aveva mai fatto così "rumore". L'ex point guard dei Celtics in diverse occasioni in questa stagione si era accomodato a ...

Basket NBA - Gallinari guida i Cklippers alla vittoria sui Lakers nel derby di Los Angeles : Un grande Danilo Gallinari , 23 punti, 6 rimbalzi e 9 su 15 al tiro, guida i Clippers nella vittoria sui Lakers di LeBron James nel derby di Los Angeles . Solo nel primo quarto i Lakers riescono a ...

NBA - Gallinari cambia la storia di Los Angeles e guarda dall'alto James e i Lakers : Nel luglio scorso, al momento della firma di LeBron James con i Los Angeles Lakers, Danilo Gallinari aveva rispettato il gioco delle parti. E da giocatore di riferimento dell'altra squadra della metro

NBA - risultati 5 marzo : Gallinari batte LeBron James - ai Clippers il derby di Los Angeles : Porta sorprese la notte Nba del 5 marzo. Oltre alla vittoria dei Clippers sui Lakers nel confronto di Los Angeles, vi era una sfida decisiva a San Antonio dove i texani ospitavano i Nuggets, secondi nella Western Conference e già con la testa ai playoff. I Bucks, primi assoluti, fermati dai Suns, ultimi assoluti: l'Nba è anche questo. Gallinari batte LeBron James: Clippers - Lakers 113 - 105 I riflettori erano puntati sul derby di Los Angeles ...

NBA - Los Angeles Lakers - coach Walton al capolinea : il suo futuro è lontano da L.A. : Niente playoff per i Lakers: dopo la sconfitta nel derby contro i Clippers trascinati da Danilo Gallinari, la condanna, non ancora aritmetica, è stata emessa. Decimi a Ovest, con cinque gare e mezza ...

Basket : NBA. Ai Clippers il derby di Los Angeles - 23 punti per Gallinari : NEW YORK (STATI UNITI) - Basket. Il primato cittadino, un importante passo avanti verso i playoff, Serata da ricordare per Danilo Gallinara

NBA : Gallinari batte LeBron nel derby di Los Angeles - gli Spurs superano Denver : Un derby che vale i playoff. I Clippers superano i Lakers 113-105 e compiono un importante passo verso la post season. Un ottimo Danilo Gallinari ne mette 23 e guida i suoi al successo nonostante la ...

Risultati NBA – Gallinari allontana il sogno playoff dei Lakers : ai Clippers il derby di Los Angeles : E’ un super Gallinari quello che nella notte ha trascinato i suoi Clippers alla vittoria contro i Lakers di LeBron James nel derby di Los Angeles: tutti i Risultati delle partite NBA della notte Sempre meno sono le partite che separano le squadre di NBA dai playoff. Lo spettacolo dunque è assicurato, tra giocate mozzafiato, sorprese e delusioni. Tante le sfide andate in scena nella notte italiana e i Risultati di alcune di queste ...

NBA – Aria di derby a Los Angeles! Beverley attacca : “figli di puttana - i Clippers sono la miglior squadra della città!” : Patrick Beverley infiamma il derby di Los Angeles fra Clippers e Lakers: il playmaker dei ‘Clips’ usa tutta la sua maestria nel trash talking per provocare i rivali La Los Angeles del basket NBA vive due situazioni diametralmente opposte. Da una parte ci sono i Lakers che, nonostante l’arrivo di LeBron James, non sembrano poter dare una scossa alla loro tragica situazione: i giallo-viola, mancata la trade per Davis, sono piombati in una ...

NBA : Los Angeles Lakers - le sconfitte clamorose che possono costare i playoff : I gialloviola sono a quattro partite e mezza di distanza dall'ottavo posto a 19 gare dal termine: una situazione disperata per una squadra che punta al ritorno ai playoff, a cui LeBron James e ...

NBA - Los Angeles Lakers - che disastro : battuti anche dai Suns - addio ai playoff? : Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 118-109 Un disastro. Difficile trovare un modo diverso per commentare la clamorosa, inattesa e molto probabilmente definitiva sconfitta dei Lakers a Phoenix. La caduta ...

Risultati NBA – LeBron non basta ai Lakers - Los Angeles ko contro Milwaukee : sfida senza fine tra Hawks e Bulls : I Risultati NBA della notte: sfida infinita tra Atlanta e Chicago, Lakers ko contro Milwaukee Ben 7 sfide NBA hanno animato la notte italiana all’insegna dello sport e dello spettacolo. Tra queste da segnalare la sconfitta dei Lakers in casa. La squadra di Los Angeles, davanti al proprio pubblico, nonostante i 31 punti messi a segno sia da LeBron James che da Brandon Ingram, perde contro Milwaukee, alla settima vittoria consecutiva. ...