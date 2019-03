NBA | Lonzo Ball | problemi anche fuori dal parquet | mancano 1 5 milioni alla sua azienda

NBA - i Lakers cadono a pezzi : Lonzo Ball resterà fuori fino a fine stagione : Poco più di 24 ore dopo l'annuncio della decisione di gestire le rimanenti gare stagionali di LeBron James in maniera oculata, pensando più al futuro che a un, inutile, presente, da casa Lakers " ...

NBA - Lonzo Ball - si allungano i tempi di recupero : fuori - almeno - un'altra settimana : Niente da fare, rientro rimandato. Con buona pace di chi sperava di poter fare affidamento su di lui già dalla prossima sfida da vincere contro Milwaukee allo Staples Center. Lonzo Ball continua ad ...

NBA – LaVar Ball - che schiaffo ai Lakers : “cultura perdente per Lonzo - coach Walton è il peggiore di sempre” : LaVar Ball si scaglia duramente contro i Los Angeles Lakers e continua a prendere di mira coach Luke Walton: sembra chiara la spaccatura tra la franchigia e la famiglia di Lonzo Ball Situazione davvero complicata in casa Los Angeles Lakers. La trade per arrivare ad Anthony Davis sembra aver aperto una spaccatura nella franchigia che ha, inevitabilmente influito sui giovani, ‘ridotti’ a mera merce di scambio per arrivare al top ...

NBA - Kobe Bryant scarica i 'suoi' Kuzma e Lonzo : 'Giusto scambiarli per Davis' : In una lunga intervista rilasciata dalla leggenda dei Lakers in coppia con Tracy McGrady " in cui Kobe Bryant ha parlato anche della super stagione di James Harden e delle sua scelte sul parquet " non ...

Mercato NBA – LaVar Ball tuona : “Lonzo via dai Lakers? Niente Pelicans - voglio vederlo ai Suns” : Lonzo Ball inserito nella trade per arrvare ad Anthony Davis: papà LaVar esclude il suo approdo a New Orleans, la destinazione preferita sarebbero i Suns I Los Angeles Lakers sembrano essersi decisi a dare una netta accelerata alla trade per arrivare ad Anthony Davis. L’offerta fatta ai Pelicans è davvero ghiotta, nonostante sia arrivata una controproposta in grado di mettere i losangelini con le spalle al muro. Come se non bastasse, ...