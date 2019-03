Nave Jonio | indagato anche Casarini | Mediterranea occasione chiarezza

Nave Mar Jonio : indagato Luca Casarini - capo missione Ong Mediterraeo : Procedono spedite le indagini della Procura di Agrigento in merito al caso della Nave Mar Jonio , della Ong Mediterranea, che negli scorsi giorni ha soccorso 49 migranti al largo della Libia. L'imbarcazione, come si ricorderà, aveva chiesto di potersi avvicinare alle coste dell'isola di Lampedusa, ma aveva ricevuto un iniziale divieto da parte della Guardia Costiera. L'imbarcazione fu poi comunque fatta approdare. Il primo indagato è stato il ...

Migranti - Mediterranea protesta davanti a Montecitorio : "Mare Jonio è la Nave di tutti" : "Bravo Casarini stavolta mi sei piaciuto". Mario, 63 anni, mette in mostra il cartello per i fotografi. Poi lo gira perché si legga anche l'altro lato "solo 335 arrivi e tanti morti affogati Minniti e Salvini soddisfatti". Ma è una protesta quasi ovattata , il tam tam dei social ha funzionato poco, la manifestazione indetta all'ultimo istante dal gruppo di associazioni di Mediterranea è in tono minore. "Quando Luca si mise ...

Nave Jonio : indagato per favoreggiamento immigrazione clandestina comandante Marrone : La Procura di Agrigento ha iscritto nel libro degli indagati per favoreggiamento dell' immigrazione clandestina il comandante della Nave Jonio Pietro Marrone . L'imbarcazione di Mediterranea al cui ...

Mare Jonio : i migranti sbarcano - Nave sequestrata. Procura indaga per favoreggiamento : Sul caso della nave Mare Jonio che ha soccorso 49 migranti si è mossa la Procura della Repubblica di Agrigento. I magistrati hanno aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.La nave che era ferma davanti a Lampedusa è entrata in serata nel porto, scortata dalle motovedette della Guardia di finanza, ed è stata sequestrata. "Per condizioni ...