Nave da crociera in avaria | iniziata l’evacuazione dei 1 300 passeggeri

Nave da crociera con motore in avaria in Norvegia. 1300 passeggeri da evacuare : Le autorità norvegesi hanno cominciato l'evacuazione con gli elicotteri di circa 1.300 passeggeri di una Nave da crociera con il motore in panne al largo della costa norvegese. "La Nave da crociera Viking Sky ha lanciato un SOS per problemi al motore e condizioni meteo cattive" ha annunciato su Twitter il centro di soccorso della Norvegia meridionale.In un altro tweet, la polizia locale ha detto che i 1.300 passeggeri sarebbero stati ...

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio sulla Nave crociera Costa Smeralda : ... in particolare quello europeo, alimentata sia in porto che in navigazione a gas naturale liquefatto, LNG,, il combustibile fossile più pulito al mondo. Ti potrebbe interessare: Installato il ...

Paura sulla crociera Norwegian Escape : la Nave si inclina per il vento e vola tutto per terra. Passeggeri feriti : Momenti di Paura sulla nave da crociera Norwegian Escape, dove domenica 3 marzo un fortissimo vento ha colpito l’imbarcazione al largo della East coast americana, facendo volare per terra tavoli e sedie. Una decina di persone, tra equipaggio e Passeggeri, sono state medicate e ricoverate in ospedale Il video è stato girato da un passeggero e pubblicato sul proprio canale Youtube (Aj Black) L'articolo Paura sulla crociera Norwegian Escape: ...

MSC Bellissima : una fantastica nuova Nave da crociera costata 900 milioni di euro : Da MSC una nuova nave con lussuose suite, tecnologie all’avanguardia ed in grado di ospitare quasi 6000 passeggeri

Ecco "Bellissima" : in un minuto la costruzione della Nave da crociera - : lunga 325 metri, alta 65, e può ospitare più di 5mila passeggeri grazie a 1.564 uomini di equipaggio. Il 4 marzo la partenza per la prima crociera con arrivo a Genova. Opererà nel Mediterraneo con ...

Salvini a presentazione nuova Nave Costa Crociere : "Confesso di non essere mai stato in crociera" : 'Confesso di non essere mai stato neanche un giorno in crociera, forse sono il peggior testimonial per voi, ma conto di andarci nei miei prossimi 45 anni'. Queste le parole di Matteo Salvini, ...

Le raffiche di vento tradiscono la Nave da crociera. Urta il molo : ecco come va a finire : La Norwegian Epic della Norwegian Cruise Line, una grossa nave da crociera nei giorni scorsi ha Urtato e affondato due ormeggi a San Juan, in Porto Rico. L’incidente è avvenuto mentre la grossa nave stava compiendo le manovre di attracco L'articolo Le raffiche di vento tradiscono la nave da crociera. Urta il molo: ecco come va a finire proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vacanze : ecco gli oggetti che è meglio non imbarcare su una Nave da crociera : Il trend delle crociere è in costante aumento, anche in Italia, dove siamo già in altissima stagione di prenotazioni. Quando si programma una vacanza, la prima preoccupazione di molte persone riguarda la valigia, le cose da portare e i limiti sul bagaglio, ma se non si deve prendere un aereo per raggiungere il porto di partenza, nel caso di una crociera si ha la tranquillità di non dover pensare ai chili da non superare o alle restrizioni sui ...

La Nave da crociera con le terme a bordo : ... ecco com'è veramente l'Isola dei famosi 2019 MSC avrà una nave dedicata solo alle mini crociere Crociere: il 2019 sarà l'anno record delle navi È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a ...

Fincantieri : varata la Nave da crocierà 'Seven Seas Splendor' : Roma, 9 feb., askanews, - varata negli stabilimenti di Ancona la 'Seven Seas Splendor', la seconda nave da crociera extralusso che Fincantieri realizzerà per la società armatrice Regent Seven Seas ...

400 metri quadri circondati da vetrate: ecco la Regent, la suite delle suite, la più grande mai costruita su una nave da crociera. Sarà a bordo della Seven Seas Splendor di ...