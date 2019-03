Nave da crociera in avaria durante la tempesta | si cerca di evacuare 1300 passeggeri

Norvegia - Nave da crociera in avaria : 1300 persone da evacuare. Soccorsi difficili per il maltempo : E’ in corso al largo della Norvegia l’evacuazione di 1300 passeggeri dalla nave da crociera Viking Sky con problemi ai motori. Lo riferiscono le autorità locali, citate dai media, aggiungendo che navi ed elicotteri sono stati inviati sul posto dove al momento si segnalano anche vento forte e onde molto alte. La nave della Viking Ocean Cruises, inaugurata nel 2017, ha riscontrato problemi intorno alle 14 a 2,5 miglia (4,6 km) dalla costa ...

Nave da crociera in avaria : si cerca di evacuare 1300 passeggeri. Elicotteri in azione : Navi ed Elicotteri sono stati inviati sul posto dove al momento si segnalano vento forte e onde molto alte. ?È in corso al largo della Norvegia una difficile evacuazione di 1300 passeggeri...

Nave da crociera in avaria e in balia delle onde : 1300 passeggeri da evacuare : Una Nave da crociera è stata bloccata da problemi ad un motore al largo della Norvegia. I soccorsi sono scattati per evacuare i 1300 passeggeri. La Nave, la Viking Sky, ha segnalato il guasto mentre si trovava in balia delle onde non lontano dalle coste rocciose, come riferisce la polizia della prov

Norvegia - Nave da crociera in difficoltà : difficile evacuazione di 1.300 passeggeri : Navi ed elicotteri sono stati inviati sul posto dove al momento si segnalano vento forte e onde molto alte. ?È in corso al largo della Norvegia una difficile evacuazione di 1300...

Norvegia - Nave da crociera in difficoltà : difficile evacuazione di 1.300 passeggeri : Navi ed elicotteri sono stati inviati sul posto dove al momento si segnalano vento forte e onde molto alte. ?È in corso al largo della Norvegia una difficile evacuazione di 1300...

È in corso il salvataggio di 1.300 persone da una Nave da crociera in avaria al largo della Norvegia : È in corso al largo della costa occidentale norvegese, nella baia di Hustadvika, l’operazione di soccorso di 1.300 persone a bordo di una nave da crociera che ha chiesto soccorso per problemi tecnici; l’operazione potrebbe richiedere ore. Il quotidiano norvegese VG ha scritto

Ultim'ora : Nave da crociera in avaria nelle acque norvegesi - a bordo 1.300 persone : Apprensione per una nave da crociera che nelle ultime ore è andata in avaria nelle acque a largo della Norvegia. A bordo della nave, la Viking Sky, ci sarebbero almeno 1.300 persone. Proprio in...

Norvegia - evacuati 1300 da Nave crociera : 17.56 Soccorsa una nave da crociera in avaria al largo della Norvegia. La Viking Sky ha segnalato il guasto mentre era in balia delle onde, non lontano dalle coste rocciose di More og Romsdal (Norvegia occidentale). A bordo ci sono 1.300 passeggeri, che vengono evacuati con elicotteri e altre imbarcazioni inviate sul posto.

Norvegia - avaria su Nave crociera : in corso evacuazione 1.300 persone - : La nave Viking Sky, inaugurata nel 2017, ha riscontrato problemi intorno alle 14 a 4,6 km dalla costa della regione di More og Romsdal. Sul posto navi ed elicotteri per i soccorsi

Norvegia - Nave da crociera in avaria - in corso l'evacuazione di 1300 passeggeri : E' in corso al largo della Norvegia l'evacuazione di 1300 passeggeri dalla nave da crociera Viking Sky con problemi ai motori. Lo riferiscono le autorità locali aggiungendo che navi ed elicotteri sono ...

Nave da crociera in avaria in Norvegia - 1300 persone da evacuare : in corso al largo della Norvegia l'evacuazione di 1300 passeggeri dalla Nave da crociera Viking Sky con problemi ai motori. Lo riferiscono le autorità locali, citate dai media, aggiungendo che navi ed ...

Nave da crociera in avaria : iniziata l’evacuazione dei 1.300 passeggeri : Le autorità norvegesi hanno cominciato l’evacuazione con gli elicotteri di circa 1.300 passeggeri di una Nave da crociera con il motore in panne al largo della costa norvegese. “La Nave da crociera Viking Sky ha lanciato un SOS per problemi al motore e condizioni meteo cattive” ha annunciato su Twitter il centro di soccorso della Norvegia meridionale. In un altro tweet, la polizia locale ha detto che i 1.300 passeggeri ...

Norvegia - Nave da crociera in avaria : difficile evacuazione di 1.300 passeggeri : Navi ed elicotteri sono stati inviati sul posto dove al momento si segnalano vento forte e onde molto alte. ?È in corso al largo della Norvegia una difficile evacuazione di 1300...

Norvegia - Nave da crociera in avaria : difficile evacuazione di 1.300 passeggeri : Navi ed elicotteri sono stati inviati sul posto dove al momento si segnalano vento forte e onde molto alte. ?È in corso al largo della Norvegia una difficile evacuazione di 1300...