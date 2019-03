Napoli | ecco quanto costa Aké

Napoli - ecco quando costa Lozano : Il Napoli continua a seguire Lozano . Come scrive la Gazzetta dello Sport , il PSV Eindhoven ha fissato il prezzo dell'esterno offensivo messicano: 40 milioni di euro.

Lupara bianca a Napoli - colpo di scena in aula : 'Confessiamo - ecco dov'è il corpo' : Hanno confessato, dicendosi pronti a risolvere un caso di Lupara bianca. Hanno ammesso le proprie responsabilità, ovviamente guardandosi bene dall'accusare altri elementi della camorra, offrendosi ...

Giornate FAI di Primavera 2019 : ecco i luoghi aperti a Roma - Milano e Napoli : Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera: giunta alla XXVII edizione, ogni anno la manifestazione nazionale istituita dal Fondo Ambiente Italiano riapre luoghi solitamente inaccessibili e dà la possibilità, attraverso attività e visite guidate, di riscoprire i tesori nascosti del nostro Paese. Quest’anno saranno più di mille i luoghi aperti da nord a sud, da Milano a Napoli: partendo da Palazzo della Rovere a Roma, e ...

Ancelotti come re Mida : ecco il nuovo oro di Napoli : In otto mesi circa sulla panchina del Napoli, Carlo Ancelotti si è dimostrato un ottimo business per l'uomo d'affari che alberga in Aurelio De Laurentiis. Perché dal primo luglio oggi, stando al ...

La Canottieri Napoli piegata dallo strapotere del Recco : Il posticipo della 21esima giornata registra il largo successo della Pro Recco sulla Canottieri Napoli 19-3, 6-0, 4-0, 4-1, 5-2,. Vetta solitaria per i campioni d'Italia a quota 60 punti, in attesa di ...

Pallanuoto - A1 2019 : nel posticipo tutto facile per la Pro Recco - Canottieri Napoli battuta 19-3 : Vince e resta in testa al campionato di A1 di Pallanuoto maschile la Pro Recco. I campioni d’Italia in carica si impongono per 19-3 nel posticipo della ventesima giornata sulla Canottieri Napoli: recchelini costretti a giocare oggi visto l’impegno nel week-end scorso in chiave Champions League. Davvero tutto facile per la banda di Rudic: quattro reti per Echenique, tre per Di Fulvio, Filipovic ed Ivovic. PRO Recco-CC Napoli 19-3 PRO ...

Casillas - ecco qual è la sua squadra preferita in Italia : il Napoli : ROMA - Iker Casillas è uno dei più grandi portieri della storia del calcio. Dopo aver vinto tutto con la maglia del Real Madrid l'estremo difensore spagnolo nell'estate del 2015 ha deciso di ...

RISULTATI EUROPA LEAGUE 2019 / Diretta gol live score : si gioca - ecco il Napoli! : RISULTATI EUROPA LEAGUE 2019, Diretta gol live score del ritorno degli ottavi in programma oggi, 14 marzo: si giocano Inter Eintracht e Salisburgo Napoli.

Napoli - ecco il racket delle pizzerie : anche i rivali dei Sibillo imponevano tangenti su buste e cartoni : Non solo soldi e consumazioni a sbafo nella pizzeria sotto casa. Non solo rate settimanali, maxitangenti tre volte l?anno (fino a 10mila euro prima di Natale), ma anche un sistema più...

Sassuolo-Napoli - Davide Ancelotti : “ecco perchè abbiamo scelto un centrocampo di quantità” : Pareggio per il Napoli nella gara di campionato contro il Sassuolo, l’attaccante Insigne ha risposto a Berardi. Al termine della partita non si è presentato l’allenatore Carlo Ancelotti ancora scosso per la scomparsa di Alberto Bucci. Ecco le dichiarazioni di Davide Ancelotti, figlio dell’allenatore del Napoli e vice: “Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Il Sassuolo a inizio secondo ...

