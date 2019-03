Mondiali Sci di velocità – Origone show | caccia al titolo iridato per l’italiano

Sci velocità – Mondiali di Vars : Simone Origone al comando dopo la prima run - Greggio terza tra le donne : L’azzurro sfreccia a più di 210 chilometri orari, è in testa dopo la prima run ai Mondiali di Vars. Valentina Greggio terza tra le donne Si è presentato a Vars da leader della Coppa del mondo dopo aver vinto le ultime due gare di Idre Fjall, è stato il più rapido già in allenamento, poi Simone Origone non ha avuto rivali neppure nella prima run dei Mondiali. L’azzurro cinque volte oro iridato dal 2005 al 2013 punta a tornare ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Dominik Paris e Christof Innerhofer in risalto nelle prove - testata la pista dei Mondiali di Cortina : A Cortina d’Ampezzo si conclude la lunga stagione dello sci alpino con i Campionati Italiani. Oggi sono andate in scena le prove cronometrate della discesa libera maschile e si sono messi subito in luce Dominik Paris e Christof Innerhofer sulla nuova pista Vertigine, quella che ospiterà i Mondiali 2021. Il Campione del Mondo di superG ha realizzato il tempo di 1:27.24 precedendo l’arrembante Mattia Casse di 27 centesimi e Christof ...

Sci velocità - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia - Simone Origone e Valentina Greggio a caccia del titolo : I Mondiali 2019 di sci velocità andranno in scena a Vars (Francia) il 22-23 marzo. L’Italia si presenterà in terra transalpina con grandissime ambizioni e con cinque azzurri in grado di puntare alle medaglie: Simone Origone si presenta da leader della classifica generale di Coppa del Mondo e ha vinto il titolo iridato per ben cinque volte consecutive dal 2005 al 2013 mentre il fratello Ivan si impose nel 2015; Valentina Greggio ha invece ...

Sci velocità - tutto pronto per i Mondiali di Vars : azzurri a caccia dei titoli iridati con Greggio e i fratelli Origone : L’Italia schiera Capello, Giacomelli e i fratelli Origone nella gara maschile, Valentina Greggio difende il titolo femminile Il conto alla rovescia sta per terminare. Giovedì 21 marzo alle 18.30 ci sarà la cerimonia d’apertura dei Mondiali di sci velocità, che tornano a Vars dopo sei anni: è la terza volta, relativamente alle edizioni riconosciute dalla Fis, che la rassegna iridata fa tappa nella località francese. Gli azzurri ...

Biathlon - Mondiali 2019 - Dominik Windisch : “Sono riuscito a gestire bene il vento - ma all’ultimo poligono per me non era così forte” : Giornata storica per l’Italia ai Mondiali di Biathlon: dopo l’oro di Dorothea Wierer, anche nella mass start maschile ha vinto un azzurro: si tratta di Dominik Windisch, che a fine gara ha parlato al sito federale, cercando di esprimere tutta la propria gioia per una medaglia insperata alla vigilia ed incredibile per come si era messa la gara all’inizio. Queste le parole dell’azzurro: “Sensazione fantastica, sono ...

Sci nordico - Mondiali di biathlon : pazzesco anche Windisch - che oro : Per il bronzo nella Sprint ai Giochi di PyeongChang 2018, 3 le medaglie in totale, è l'apoteosi dopo una delle gare più folli del biathlon, sport che si conferma imprevedibile. Il ragazzo che è ...

Sci nordico - Mondiali : quel gap d'oro che la Wierer ha colmato con gli uomini : E non è finita: anzi, da domani a domenica prossima l'Italia farà il tifo per la Wierer e Lisa Vittozzi che si contenderanno - partendo a pari punti - la Coppa del Mondo. Ma stavolta, le donne ...

Italia oro ai Mondiali di scialpinismo : La squadra Italiana di scialpinismo è campione del mondo. Nella prova di staffetta maschile ai Mondiali di Villars, Svizzera, gli azzurri - Robert Antonioli, Michele Boscacci, Nadir Maguet e Nicolò Ernesto Canclini - hanno vinto la medaglia d'oro, ...

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : Italia d’oro nella staffetta maschile! Quarte le donne - arriva l’argento dalla staffetta mista giovanile : Chiusura col botto per l’Italia ai Mondiali di sci alpinismo: nell’ultima giornata di gare a Villars arrivano l’oro nella staffetta maschile e l’argento nella staffetta mista giovani. Peccato per la staffetta femminile, che arriva al quarto posto, terminando ai piedi del podio. L’Italia chiude così con otto medaglie a livello senior. Di seguito podi e piazzamenti dell’Italia nelle tre gare di giornata: Ordine ...

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : Italia d’argento nelle Team Race! Secondo gradino del podio per Antonioli-Boscacci e per De Silvestro-Murada : Sono arrivate altre tre medaglie per la spedizione azzurra nella penultima giornata di gare a Villars-sur-Ollon, in Svizzera, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di sci alpinismo 2019. Nella Team Race, una spettacolare prova a coppie riservata alla categoria senior ma nella quale possono gareggiare anche gli espoir, l’Italia ha conquistato la medaglia d’argento sia in campo maschile, dove è arrivato anche il bronzo a ...

Basket - Mondiali : Italia in terza fascia - evitati gli Stati Uniti : ROMA - Prepariamoci a un accoppiamento difficile per l'ItalBasket di Romeo Sacchetti che, però, ha una certezza: non incontrerà il team Usa almeno nella fase a gironi. Alla vigilia del sorteggio della ...

Mondiali Basket 2019 – Domani i sorteggi : l’Italia in terza fascia - le novità del regolamento FIBA : Nazionale A, FIBA World Cup 2019: Italia in terza fascia per il sorteggio di Domani a Shenzhen. Diretta live streaming sulla pagina Facebook ItalBasket dalle 11.30 italiane FIBA ha comunicato i criteri che regoleranno il sorteggio della FIBA World CUP 2019, in programma Domani mattina a Shenzhen a partire dalle ore 11.30 (diretta sul canale Youtube della FIBA e sulla pagina Facebook di ItalBasket). Le 32 squadre sono state divise in otto ...

Biathlon - Mondiali 2019 - Dorothea Wierer : “Senza vento sono riuscita a sparare meglio”. Lukas Hofer : “Questa medaglia ha confermato il nostro valore” : Grande soddisfazione nelle parole di Dorothea Wierer e Lukas Hofer dopo l’argento conquistato nella staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon a Oestersund (Svezia). La coppia azzurra ha confermato le proprie qualità in questo format, con una performance di assoluto livello soprattutto al poligono, dove Wierer è riuscita ad esprimersi meglio rispetto alle gare individuali. Ottima prova anche di Hofer, che guarda con fiducia alla mass ...

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : terza medaglia per Robert Antonioli - argento nella Vertical Race! Giulia Murada ancora d’oro tra le espoir : terza giornata di gare per la Nazionale italiana ai Mondiali di Sci alpinismo 2019 in corso a Villars sur Ollon, in Svizzera. La spedizione azzurra ha vissuto un’altra giornata da protagonista raccogliendo sette medaglie complessive nella Vertical Race (un oro, quattro argenti e due bronzi). Il risultato più prestigioso è stato senza dubbio la vittoria di Giulia Murada tra le espoir, ma ancora una volta ha brillato anche il talento di ...