Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Era arrivata da meno di un mese dal Marocco fino alla Bassa Modenese per ricongiungersi con i parenti, che da anni vivono e lavorano in zona. Purtroppo però la cinquantenne Khaddouj Hannioui ha trovato la morte in Italia, a quanto pare per mano di un32enne. La donna è statain un appartamento di Finale Emilia da quattroche l'hanno colpita al collo. Il corpo della vittima è stato scoperto dal figlio 17enne quando è rientrato avenerdì poco dopo le 18. Il cadavere è stato ritrovato riverso a terra in cucina in una pozza di sangue. Subito sono stati allertati i soccorsi, ma quando un’ambulanza del 118 è arrivata sul posto, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Non è ancora chiaro se al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine nell’appartamento fosse presente anche il presunto assassino. In ogni caso tutti i ...

SkyTG24 : #UltimOra #Modena, donna uccisa a coltellate in casa. L'omicida sarebbe il nipote #Canale50 - vincecamaggio : Modena, uccisa a coltellate in casa: fermato il nipote trentaduenne - FScarfato : Modena, 50enne uccisa a coltellate nel suo appartamento: arrestato il nipote -