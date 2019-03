Milano-Sanremo | Viviani conosce tutte le trappole | «Sono favorito ma attento a chi può

Meteo : Milano Sanremo 2019 : Al via Sabato 23 Marzo la classica di inizio stagione, la Milano-Sanremo giunta alla sua 110° edizione. La partenza, sarà da piazza Castello alle ore 09:45, mentre il Km 0 sarà in via della Chiesa Rossa dopo un trasferimento di 7.500m. Il Percorso della Milano-Sanremo Il percorso come di consueto si svolgerà sul classico percorso che collega Milano con la riviera di ponente, passando per il Passo del Turchino. Grafica Percorso ...

Ciclismo - Elia Viviani a Sky : 'Milano-Sanremo obiettivo numero uno della mia stagione' : Alla vigilia della Milano-Sanremo Elia Viviani ha concesso una lunga intervista a Sky Sport, nella quale ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione. Nel colloquio con la nostra Elisa Calcamuggi il campione italiano ha anche svelato quale sarà la strategia della Deceuninck-Quick ...

Milano-Sanremo - i corridori al via : la corsa visibile sabato 23 marzo su Rai ed Eurosport : Il grande ciclismo è pronto al primo appuntamento con le classiche monumento, la Milano-Sanremo di domani, sabato 23 marzo. La starting list è ormai completa e definitiva, con un elenco di favoriti molto ampio, come sempre alla classicissima. Tra i nomi più gettonati per il successo spiccano quelli di Peter Sagan, di Julian Alaphilippe, di Fernando Gaviria e Elia Viviani, oltre a quelli di due ex vincitori come Alexander Kristoff e Arnaud ...

Milano-Sanremo : Sagan favorito secondo i bookmakers - seguono Viviani e Alaphilippe : La prima classica “monumento” della stagione sta arrivando. Sabato 23 marzo si svolgerà la 110° edizione della MIlano-Sanremo. Il percorso è quello classico, con una lunghezza di quasi 300 km. Il destino della corsa si deciderà con ogni probabilità nelle ultime due asperità in prossimità del traguardo: la Cipressa e il Poggio a 9 km dall'arrivo. Soprattutto chi non è velocista dovrà cercare di inventarsi qualcosa qui, in modo da anticipare la ...

Milano-Sanremo 2019 - percorso - favoriti - passaggi - orario di arrivo e tv : Milano, 22 marzo 2019 " Dopo una lunga attesa invernale, la stagione delle classiche di primavera parte domani con la Milano-Sanremo 2019 : 291 chilometri dal capoluogo lombardo alla costa ligure, sul ...

Da Nibali a Sagan una Milano-Sanremo per big : La Milano-Sanremo è come un Campionato del mondo di primavera - sono parole di Vincenzo Nibali, capitano della Bahrain-Merida, che partirà da campione uscente -. Nell'ultima gara il risultato non è ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : Viviani e Alaphilippe su tutti - il borsino dei favoriti : Sarebbe storico, comunque, un campione del mondo non vince la Sanremo dal 1983. Dylan Groenewegen, Jumbo-Visma, L'Olanda manca all'appello dal 1985, Kuiper,. Quattro vittorie stagionali per il ...

Milano-Sanremo 2019 - Nibali svela la strategia Bahrain : “ecco cosa abbiamo in mente” : Il corridore della Bahrain Merida ha parlato in conferenza stampa della strategia che il suo team seguirà nel corso della Milano-Sanremo di domani La Milano-Sanremo 2019 è ormai alle porte, Vincenzo Nibali si prepara a difendere il titolo ottenuto lo scorso anno grazie allo scatto sul Poggio. Non sarà facile piazzare il bis, lo Squalo lo sa nonostante abbia tutte le intenzioni di provarci. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Intervenuto ...

Milano-Sanremo 2019 : la guida completa. Percorso - favoriti - altimetria - outsider e favoriti : Sabato 23 marzo si disputerà la Milano-Sanremo 2019, la Classicissima di Primavera è giunta alla 110^ edizione e si preannuncia come sempre altamente spettacolare con tanti pretendenti al successo. La corsa sarà imprevedibile e aperta a diversi stagioni, ne vedremo davvero delle belle lungo i 291 km di un Percorso che sembra semplice ma che invece riserva sempre tante sorprese: Cipressa e Poggio nel finale possono essere il trampolino di lancio ...

Sabato Milano-Sanremo - Viviani : 'Venite con me su Cipressa e Poggio' : Quella è la porta d'ingresso al sogno di Elia Viviani. Sta a Sanremo, si chiama Via Roma e una linea bianca sull'asfalto la rappresenta idealmente. Se domani la passerà per primo, Elia - nome da ...

Milano-Sanremo tra il gioco delle coppie - Nibali e il solito Sagan : Ma tanti altri possono esprimere grandi cose: da Boasson Hagen al campione del mondo Valverde, da Greg Van Avermaet, ad ex vincitori come Demare e Degenkolb. Numerosi e imprevedibili, come la Milano-...

Milano-Sanremo 2019 : tutti gli italiani in gara. Elia Viviani la punta - Nibali - Trentin - Colbrelli e Nizzolo per il colpo : Domani saranno 49 gli italiani al via della Milano-Sanremo 2019. Nelle 109 edizioni disputate della Classicissima l’Italia è salita sul gradino più alto del podio 51 volte, la prima nel 1909 con Luigi Ganna, l’ultima lo scorso anno con Vincenzo Nibali, che ha interrotto un digiuno di dodici anni. Lo Squalo avrà il dorsale numero uno in questa edizione e andrà a caccia di un bis leggendario, ma molto difficile. Il fuoriclasse siciliano sa sempre ...

Milano-Sanremo - ci siamo : Alaphilippe favorito - Viviani e Sagan per la volata - Nibali cerca il bis : Un anno fa Vincenzo Nibali regalava a se stesso e a chi ama questo sport un numero da antologia, inventandosi il trionfo sanremese con gambe, classe e intelligenza. Naturalmente questa volta sarà più ...

Milano-Sanremo 2019 - le previsioni meteo : corsa soleggiata e temperature gradevoli - da vera Classicissima di Primavera : La Milano-Sanremo 2019 sarà soleggiata. Le previsioni meteo non riservano sorprese per la Classicissima che andrà in scena domani sabato 23 febbraio: la carovana sarà attesa da una giornata in pieno stile primaverile, il sole accompagnerà la corsa per tutto il giorno e non sono previste nuvole o piovaschi lungo i 291 km che porteranno i corridori dal capoluogo meneghino alla Riviera dei Fiori. Le temperature saranno gradevoli, si aggireranno ...