Milano-Sanremo 2019 | le Pagelle | Alaphilippe nuovo dominatore | Trentin e Sagan sprecano

Milano-Sanremo 2019 - il rimpianto di Matteo Trentin : “Avevo solo una cartuccia - ci ho provato in pianura ma non si sono guardati” : Tanti rimpianti per lui, per la squadra ed anche per i tifosi italiani. Con Elia Viviani fuori gioco e un Vincenzo Nibali non protagonista sul Poggio era sicuramente il campione d’Europa Matteo Trentin l’uomo più atteso per il Bel Paese in chiave Milano-Sanremo 2019. Il corridore della Mitchelton-SCOTT ha corso alla grande fino a due chilometri dall’arrivo, rimanendo sempre a contatto con i migliori. Poi quello scatto ...

Capolavoro Alaphilippe - la Milano-Sanremo è francese : Ha dato la scossa a 6 km dall'arrivo, nel tratto piu' duro del Poggio, poi si e' preso la gloria sul traguardo di via Roma: e' stata una vittoria Capolavoro quella di Julien Alaphilippe che si impone da campione, con una volata lunga e di potenza, nella 110ma edizione della Milano-Sanremo, confermandosi il ciclista piu' forte del momento. Il 'moschettiere' della Deceuninck-Quick-Step in volata ha messo in fila Naesen, Kwiawtowski e Sagan (che ...

Milano-Sanremo - trionfo di Julian Alaphilippe e della Deceuninck : Da favorito Julian Alaphilippe ha respinto pressioni ed avversari prendendosi la sua prima classica monumento nella Milano - Sanremo. La corsa si è decisa sul Poggio, scalato a velocità vertiginose, quando il francese ha attaccato dopo il perfetto lavoro dei compagni di squadra. I velocisti puri hanno dovuto arrendersi e a giocarsi il successo sono rimasti una dozzina di uomini, tra cui anche Sagan e Kwiatkowski. Alaphilippe ha atteso con ...

Milano-Sanremo - trionfa Alaphilippe. Indietro Nibali e Viviani - : 'Non avrei mai sognato una giornata così , la squadra mi ha protetto come uno sprinter - le sue parole a Rai Sport dopo il trionfo -. Ho cercato di fare selezione sul Poggio ma non è stato ...

Milano-Sanremo 2019 - Julian Alaphilippe : “Ottimo lavoro di squadra - ho deciso di seguire Mohoric a 600 metri dall’arrivo e non potevo sbagliare” : Ha vinto da favorito, con una volata finale davvero eccezionale. Julian Alaphilippe va a prendersi il primo trionfo in una Classica Monumento: il transalpino si è imposto oggi nella Milano-Sanremo 2019. Battuti Oliver Naesen e Michal Kwiatkowski. Parole di gioia ed emozione quelle del francese all’arrivo: “È molto difficile realizzare quello che ho fatto. La squadra mi ha protetto, abbiamo controllato benissimo la corsa. Sapevo che a ...

Milano-Sanremo 2019 - l’errore tattico di Trentin e un Italia che resta Nibali-dipendente : La Milano-Sanremo 2019 lascia enormi rimpianti per i colori Italiani. Erano cinque, sulla carta, gli azzurri in grado di giocarsi un piazzamento lusinghiero: Vincenzo Nibali, Matteo Trentin, Elia Viviani, Alberto Bettiol e Sonny Colbrelli. Tre di questi sono rimasti nel vivo della corsa sin sul traguardo di via Roma, gli altri due hanno invece alzato bandiera bianca prematuramente. Chi potrebbe aver gettato al vento l’occasione della vita ...

Milano-Sanremo : vince Alaphilippe su Naesen e Kwiatkowski - Sagan quarto : All'attacco del Poggio ottimo lavoro del Team Sky e Viviani imbrigliato nel gruppone. Duello tra il francese Sagan in discesa, poi in via Roma si decide in volata: Trentin 10°

