Milano | raduno di estrema destra per centenario del fascismo Contromanifestazione Anpi

(Di sabato 23 marzo 2019) Circa un centinaio di nostalgici delsi è radunato al cimitero Monumentale diper ricordare la formazione dei Fasci da combattimento, movimento nato il 23 marzo del 1919. Un evento criticato e contestato nei giorni scorsi non solo dall’ma anche dal sindaco Beppe Sala e poi autorizzata come commemorazione dal Questore di. Proprio per questo antifascisti ehanno organizzato unasempre davanti al cimitero. Presente anche l’esponente del Pd Emanuele Fiano: “Questa data deve essere ricordata come l’inizio di un’epoca terribile per il nostro Paese” RispondiInoltra L'articolodiperdel: “È anniversario tragico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

