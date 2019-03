Milan | senti Kakà | “con la 10 del Brasile farà la storia Gattuso lo aiuta molto | lo ha

sportfair

(Di sabato 23 marzo 2019) Ricardoelogia il talento di Paquetà e prevede un futuro roseo per il giovane talento verde-oro tanto con la maglia delquanto con quella delIn partenza per la sfida tra Vecchie Glorie die Liverpool, Ricardoha commentato le prestazioni del connazionale Paquetà, pronto a ricalcarne le orme. L’ex numero 22 rossonero ha speso parole d’elogio per Paquetà, fresco di maglia n°10 del, auspicando per lui un futuro roseo tanto in Nazionale quanto con la maglia del: “vedere questo rapporto traè bello. Paquetá è cresciuto in, ha giocato nel Flamengo e giocare qui ora riporta questa unione tra rossoneri e la mia terra. E poi, giocare con la 10 della Nazionale è bello per lui,e scriverà una grande. Penso sia pronto, poi quando sei in campo non conta il numero sulle spalle. E’ pronto per la ...

