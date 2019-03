Mezzo milione di persone ha presentato domanda per il reddito di cittadinanza nelle prime

Meghan Markle ha speso Mezzo milione di euro per i suoi look premaman! E piovono critiche : Meghan è attaccata anche perché indossa troppi abiti di stilisti americani, danneggiando così l'economia fashion britannica. Kate Middleton e Meghan Markle, pace fatta, pare,. Ma tra le cognate resta ...

Brexit : la petizione per la permanenza nell’UE raggiunge Mezzo milione di firme : Sono oltre mezzo milione le firme raccolte nel Regno Unito per la petizione che chiede la revoca dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona, revoca che implicherebbe la permanenza di Londra nell’UE. Il picco di sottoscrizioni è avvenuto poco dopo il discorso alla nazione pronunciato mercoledì sera da Theresa May, la quale ha affermato che l’accordo di ritiro con l’UE ha il supporto dell’opinione pubblica e ha invitato ...

La truffa della finta commercialista : nasconde al fisco un milione e Mezzo : Presentava dichiarazioni dei redditi che attestavano ricavi pari allo zero, ma emetteva fatture per migliaia di euro e i soldi finivano in «trust» in teoria inattaccabili dal fisco. E grazie all'...

Algeria - almeno Mezzo milione di persone in piazza contro la ricandidatura di Bouteflika : Cinquecentomila, secondo la polizia. Oltre un milione per le opposizioni. In ogni caso, in Algeria, sono stati tantissimi a tornare a urlare, per il terzo venerdì, che non vogliono farsi governare per altri cinque anni da Abdelaziz Bouteflika, un presidente anziano e debilitato, che stenta a parlare e che da un ventennio incarna un “sistema” ormai inviso. Nella più imponente manifestazione da quando il mese scorso è iniziato il ...

La forza della cultura : un milione e Mezzo di occupati - il 16% del Pil : ... presidente della Fondazione Symbola - e cresce il loro ruolo nell'economia. La bellezza è uno dei nostri punti di forza. Tanto che, secondo un'indagine della rivista US News e dell'Università della ...

Alle primarie Pd un milione e Mezzo di votanti. Il comitato Zingaretti : siamo oltre il 60% : Sarà Nicola Zingaretti a guidare il Pd nell’era post-renziana. Lo ha decretato il popolo Dem accorso ai gazebo più numeroso delle (scaramantiche) previsioni, ma meno delle precedenti edizioni della consultazione. «siamo oltre il 60%» anticipa il comitato....

Primarie Pd 2019 - affluenza : per il Comitato Zingaretti «votanti sopra il milione e Mezzo» : Filtra grande ottimismo dal Comitato Zingaretti. Il trend dell'affluenza delle proiezioni porta a immaginare un dato definitivo sopra al milione e mezzo di partecipanti. Nelle grandi città, a partire ...

Nicki Minaj si è fatta customizzare un’automobile per quasi Mezzo milione di dollari : #Riccanza style The post Nicki Minaj si è fatta customizzare un’automobile per quasi mezzo milione di dollari appeared first on News Mtv Italia.

Modena - disabile a causa del vaccino obbligatorio : Ministero deve pagare Mezzo milione : Giunge al termine una lunga causa che ha visto protagonista una famiglia emiliana, precisamente di Modena. I fatti risalgono al 2004, quando cominciò l'iter giudiziario. La famiglia di un neonato, all'epoca di soli tre mesi, si era rivolta ai legali perché credeva che fosse stato proprio il vaccino esavalente a causare diversi disturbi al loro figlioletto. La diagnosi oggi è chiara, ed è tutta a favore della famiglia del danneggiato: ...

