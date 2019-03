Mercato Juventus | Kantè obiettivo concreto | c’è anche Ndombele

Ajax-Juventus è già iniziata! Pronta la sfida di Mercato per un brasiliano : Ajax-Juventus – Non solo lo scontro in Champions, adesso la sfida arriva anche sul mercato. Si accende la super sfida tra Juventus e Ajax. Differenze di fatturato che non contano, soprattutto quando c’è da fare una scommessa bella e importante verso il futuro. Paratici sfida gli olandesi per il giovane talento brasiliano, che sta facendo […] More

CalcioMercato Juventus - sorpasso inglese per il nuovo CR7 : i dettagli : Calciomercato Juventus – È corsa a quattro per Joao Felix, il nuovo gioiello del Benfica che sta scatenando un’asta internazionale che vola rapidamente verso le tre cifre. Juventus, Real Madrid, Manchester United e City hanno messo le fiches sul tavolo, ma sono proprio i ‘Citizens’ in questi ultimi giorni il club che più di altri […] More

Mercato Juventus - due cessioni a sorpresa : assalto a Chiesa! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Bianconeri pronti a tentare l’affondo reale e concreto su Federico Chiesa, primo obiettivo del prossimo Mercato juventino. Il giocatore ha catturato le attenzioni della dirigenza bianconera grazie alla sua grinta, dedizione a lavoro e grande […] More

CalcioMercato Juventus : Higuain rischia il ritorno a Torino - i bianconeri sperano nel FPF : La Juventus è una delle società più virtuose a livello economico dei top club europei, merito di investimenti mirati, di plusvalenze e anche di eccellenti cessioni che spesso sono servite per finanziare il mercato. Probabilmente però in estate dovrà affrontare una vera e propria grana che riguarda il centravanti argentino Higuain, ceduto lo scorso Calciomercato estivo al Milan, in prestito oneroso (circa 18 milioni di euro) con diritto di ...

CalcioMercato Inter - Marotta scatenato : spese in casa Juventus : Calciomercato Inter – Beppe Marotta è davvero scatenato. L’ad dell’Inter si è già messo al lavoro per formare l’Inter che verrà: una squadra competitiva che dovrà combattere su più fronti e, soprattutto, essere in grado di lottare per lo Scudetto. I sogni non sono pochi, e Marotta vuole trasformarli in realtà, anche per il bel […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta scatenato: spese in casa Juventus proviene da ...

Mercato Juventus - ci siamo : la nuova mezz’ala arriva dalla Francia : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a recitare una parte da protagonista in vista del prossimo Mercato estivo. I bianconeri valuteranno con calma il da farsi, ma la sensazione è che le attenzioni bianconere saranno riservate per un centrocampista e per un difensore. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche dei due potenziali nuovi acquisti. […] More

Mercato Juventus - Paratici ha scelto il primo obiettivo : affare da 70 milioni : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estivo. Paratici studia le mosse e punta forte ad un unico reale obiettivo: De Ligt. Di fatto, il centrale difensivo in forza all’Ajax, ora come ora, rappresenta il primo obiettivo del prossimo Mercato bianconero. Grinta e […] L'articolo Mercato Juventus, Paratici ha scelto il primo obiettivo: affare ...

Rabiot-Juventus - si riapre la pista di Mercato : c’è la svolta! : RABIOT JUVENTUS- Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni di mercato, la Juventus non avrebbe mollato del tutto la pista che porterebbe a Rabiot, centrocampista del PSG, ma ormai prossimo all’addio a fine stagione. Il centrocampista si svincolerà a parametro zero e sarebbe pronto a lasciare Parigi per abbracciare l’inizio di una nuova avventura. La Juventus […] More

CalcioMercato Juventus - Palmeri : 'Dybala ha detto no all'Inter' : Uno dei giocatori piu' chiacchierati in questo momento in casa Juventus è sicuramente Paulo Dybala, forte attaccante classe 1993. Il calciatore non sta sicuramente attraversando un buon periodo in bianconero, dal momento che il tecnico Massimiliano Allegri lo lascia spesso in panchina. L'esclusione piu' sorprendente è stata quella nella sfida decisiva di Champions League contro l'Atletico Madrid, poi vinta dalla Juventus con un secco tre a zero. ...

Juventus - Cristiano Ronaldo attira giocatori sul Mercato : spunta anche Varane : L'investimento ingente per Cristiano Ronaldo da parte della Juventus non è stato solo per motivi sportivi: l'arrivo del portoghese ha portato un incremento di vendite e quindi un miglioramento nel merchandising. Ma si sa, i campioni attirano anche altri campioni: è il caso di tanti giocatori, attualmente sul mercato, che vorrebbero trasferirsi alla Juventus per giocare con il loro idolo. Uno dei settori su cui la Juventus deve lavorare per la ...

CalcioMercato Juventus - Mendes avrebbe offerto Mourinho ai bianconeri : Arrivano indiscrezioni davvero sorprendenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su José Mourinho, il famoso tecnico del Triplete nerazzurro, conquistato nella stagione 2009/2010. Al momento, il tecnico lusitano è libero, dopo la brutta esperienza al Manchester United, club dal quale è stato esonerato qualche mese fa. Nei giorni scorsi Mourinho è stato spesso accostato al Real Madrid, anche se poi ...

CalcioMercato Juventus - Dybala nel mirino del Liverpool : le cifre richieste : Calciomercato Juventus – Secondo quanto riportato dal Mirror tramite il suo sito web, il Liverpool sarebbe pronto a piombare sull’attaccante della Juventus, Paulo Dybala. L’argentino infatti sarebbe costretto a giocare praticamente come rincalzo da quando Cristiano Ronaldo è giunto a Torino e in questa stagione ha realizzato solo cinque gol. LEGGI ANCHE: Juventus, Chiesa nel […] L'articolo Calciomercato Juventus, Dybala ...

Mercato Juventus : non solo Ramsey - arriva anche la nuova mezz’ala! : Mercato Juventus- Bianconeri scatenati sul fronte Mercato, soprattutto per ciò che riguarda la linea mediana. Dopo l’ufficialità dell’affare Ramsey, la Juventus sembrerebbe esser intenzionata a mettere le mani su un nuovo centrocampista, capace di intraprendere al meglio, sia la fase difensiva, sia quella offensiva. Un centrocampista completo, capace di inserirsi negli spazi, ma abile anche […] More

Mercato Juventus - 4 giocatori in scadenza : chi resta e chi andrà via! : Mercato Juventus- Come sottolineato nell’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus dovrà fare i conti con 4 rinnovi contrattuali decisamente importanti e con una situazione piuttosto complicata. Andrea Barzagli, come noto, potrebbe decidere di appendere le scarpette al chiodo, dicendo addio al mondo del calcio. Tuttavia la sua situazione resta da valutare, non è […] More