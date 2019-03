Meatless Mondays : nelle scuole di New York - lanciati i lunedì senza carne : Consumare meno carne aiuta la salute e l’ambiente. È cosa nota, ormai. Partendo da questo presupposto, la città di New York ha avviato un’importante iniziativa. Dal prossimo settembre tutti gli studenti della Grande Mela mangeranno vegetariano ogni lunedì. Ad annunciare i “lunedì senza carne” o “Meatless Mondays” è stato il sindaco della megalopoli, Bill De Blasio. (altro…) The post Meatless Mondays: nelle scuole di New York, lanciati i ...