Mancini lancia l’Italia | “Vinciamo per Euro 20 e ranking”

(Di sabato 23 marzo 2019) Sappiamo tutto della Finlandia, è molto difficile giocare contro di loro, hanno fatto molto bene negli ultimi 2-3 anni. Domani diventa fondamentale non solo per vincere, ma anche per il ranking e l'eventuale sorteggio. Vorremmo risalire il ranking che non ci piace molto e in vista di un eventuale sorteggio per la coppa del mondo". Il tecnico dell'Italia, Roberto, è fiducioso riguardo all'esordio degli azzurri nelle qualificazioni aglipei in programma domani sera a Udine contro gli scandinavi. "Adesso inizia il nostro vero obiettivo, da domani la squadra farà oltre a un ottimo gioco anche dei gol, ne sono sicuro. Vogliamo che chi scenderà in campo faccia bene, ma siamo convinti che succederà -assicura il tecnico azzurro nella conferenza stampa pre-gara-. Dovevamo già dal mio arrivo trovare una formazione, su chi affidarci e le cose sono andate più velocemente del previsto". ...

