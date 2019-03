ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) I modi per risparmiare sono tanti, la fantasia non ha limiti. Li si fa lavorare meno ore rispetto a quanto concordato, ad esempio. Oppure li si inquadra a un livello più basso rispetto alla mansione svolta, così li si paga di meno. Oltre, naturalmente, a sfruttare le deroghe concessedal contratto “Logistica e trasporti”. L’importante è raggiungere lo scopo: tenere i soldi in cassa. Poi a far rispettare i diritti dei soci-lavoratori delleerative che fanno carico e scarico merci al Cargo dici pensano i tribunali. Quello di Busto Arsizio il 5 ottobre ha condannato la Sltm (per esteso Servizi di logistica, trasporti e montaggi) a risarcire 10 lavoratori per averli fatti lavorare per anni con un inquadramento più basso e non pagandoli quanto dovuto.Era durata tre anni e quattro mesi. Dal maggio 2012 al settembre 2015. I dieci, italiani e ...

ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Malpensa, il “gioco dei livelli”: le coop risparmiano grazie alle competenze non riconosciute ai soci-lavoratori https… - alcinx : RT @fattoquotidiano: Malpensa, il “gioco dei livelli”: le coop risparmiano grazie alle competenze non riconosciute ai soci-lavoratori https… - TutteLeNotizie : Malpensa, il “gioco dei livelli”: le coop risparmiano grazie alle competenze non… -