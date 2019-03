Lombardia | ad aprile debutta Lario Express | servizio di turismo ferroviario 2

Concorsi per assistenti sociali in Campania - Calabria e Lombardia : scadenza 12 aprile : Durante il mese di marzo sono ancora numerose le occasioni di assunzione per assistenti sociali mediante Concorsi pubblici. Come vedremo ci sono possibilità concorsuali da nord a sud della penisola, molto spesso con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per ogni selezione, riportiamo i requisiti essenziali e dove prendere visione del bando completo. Bandi pubblici a Casagiove e Cassano allo Ionio Il Comune di Casagiove, in provincia di ...