Liverpool-Milan | ci risiamo | le stelle della Champions si sfidano ad Anfield

La Serie A si ferma - ma nel weekend non manca lo spettacolo calcistico : dove vedere la sfida tra leggende di Liverpool e Milan su Dazn e tanto altro : Nonostante lo stop di diversi campionati calcistici europei, nel weekend non mancherà lo spettacolo: dalla sfida tra leggende di Liverpool e Milan alla Coppa d’Africa. Ecco come seguire tutti gli appuntamenti su Dazn I principali campionati europei vanno in vacanza per gli impegni delle nazionali ma, su Dazn oggi si apre un weekend di grande sport. Gli appassionati potranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on demand, oltre ...

Liverpool-Milan giocano la “bella” : sabato sfida tra vecchie glorie : Da Inzaghi a Owen, da Kakà a Gerrard, passando per capitan Maldini, Nesta, Carragher, Agger, Dida e Dudek. Le vecchie glorie di Milan e Liverpool sabato pomeriggio (ore 16 italiane) scenderanno in campo per un’amichevole storica a scopo benefico. La cornice sarà quella di Anfield Road per una sfida che rievocherà gli unici due storici incontri ufficiali tra i rossoneri e i reds: le due finali di Champions League del 25 maggio 2005 e ...

Liverpool-Milan - la 'bella' tra le leggende : Una parte sarà inoltre destinata a Fondazione Milan, impegnata ad avvicinare le nuove generazioni allo sport e i suoi valori attraverso progetti mirati che coinvolgono in particolar modo ragazzi ...