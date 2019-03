LIVE Italia-Finlandia | Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA | parte l’avventura degli

oasport

(Di sabato 23 marzo 2019) Buona sera e bentrovati alladi, primo match delleaglie valido per il gruppo J. Alla Dacia Arena di Udine la Nazionale di Roberto Mancini vorrà partire con il piede giusto e iniziare il proprio percorso continentale nel migliore dei modi. I ricordi dei risultati negativi del passato devono rappresentare per la compagine nostrana un’ulteriore motivazione per affrontare con determinazione e coraggio gli avversari.I precedenti sorridono al Bel Paese. Nei 13 incontri disputati, la selezionena ha ottenuto 11 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, nell’unico incontro in campo neutro, a Stoccolma nel corso dei Giochi Olimpici del 1912. Da quel momento, 12 risultati utili e 7 vittorie consecutive per i nostri portacolori. La formazione italica non subisce gol dai finlandesi da 5 gare e non ha mai incassato reti nelle ...

