Lite Dzeko-El Shaarawy | mano pesantissima della Roma | i provvedimenti per presente e

(Di sabato 23 marzo 2019) E’ un momento molto delicato in casa, la squadra è reduce dalla brutta sconfitta in campionato contro la Spal ma in generale da un momento difficile considerando anche l’eliminazione in Champions League contro il Porto. In più nelle ultime ore sono circolate voci su una presuntetrae Eldurante l’intervallopartita proprio contro la Spal. E laadesso pensa a pesanti. Il primo riguarda proprio il bosniaco che non dovrebbe prendere parte al big match contro la, per la prossima stagione è quasi certo a questo punto l’addio, il rapporto trae lasembra ormai incrinato. Anche per Elpotrebbe saltare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 ed anche in questo caso non è quindi da escludere la cessione nel mercato di giugno. Due situazione spinose in casache aumentano il ...

